BANGKAPOS.COM - Anji Manji sebagai salah satu penyanyi solo papan atas Indonesia. Tapi, tahukah kamu kalau ia sempat kesulitan melepaskan bayang-bayang Drive sejak memutuskan bersolo karir tahun 2011 lalu

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Anji - Bidadari Tak Bersayap, Kunci Mudah dari C

C Fm

bidadari tak bersayap

Am D

datang padaku

F Em

dikirim Tuhan dalam

Dm G C

wujud wajah kamu

F Em

dikirim Tuhan dalam

Dm G C

wujud diri kamu

C Fm

sungguh tenang ku rasa

Am D

saat bersamamu

F Em

sederhana namun indah

Dm G C

kau mencintaiku

F Em

sederhana namun indah

Dm G C

kau mencintaiku

(Chorus)

C G

sampai habis umurku,

F C

sampai habis usia

G Am

maukah dirimu..

F C

jadi teman hidupku

C G

kaulah satu di hati,

F C

kau yang teristimewa

G Am

maukah dirimu..

F G C

hidup denganku

C Fm

diam-diam aku

Am D

memandangi wajahnya

F Em Am

Tuhan ku sayang sekali

Dm G C

wanita ini

F Em Am

Tuhan ku sayang sekali

Dm G C

wanita ini

(Chorus)

C G

sampai habis nyawaku,

F C

sampai habis usia

G Am

maukah dirimu..

F C

jadi teman hidupku

C G

kaulah satu di hati,

F C

kau yang teristimewa

G Am

maukah dirimu..

F G C

hidup denganku

F G Am

katakan 'yes, i do',

F G Am

jadi teman hidupku

F G C

du dudu dudu..

F G C

du dudu dudu.. dududu

(Interlude) C G F C

G E Am G F G C

G E Am G F G

hoo..

(Chorus)

C G

sampai habis nyawaku,

F C

sampai habis usia

G Am

maukah dirimu..

F C

jadi teman hidupku

C G

kaulah satu di hati,

F C

kau yang teristimewa

G E Am G

maukah dirimu..

F G C

hidup denganku

F G Am

katakan 'yes, i do',

F G Am

jadi teman hidupku

F G C

katakan 'yes, i do',

F G C

hiduplah denganku,

F G C

jadi teman hidupku..