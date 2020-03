BANGKAPOS.COM - Anji Manji sebagai salah satu penyanyi solo papan atas Indonesia. Tapi, tahukah kamu kalau ia sempat kesulitan melepaskan bayang-bayang Drive sejak memutuskan bersolo karir tahun 2011 lalu

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Anji - Dia, Kunci Mudah dari G

Capo di fret 4 (Intro) G

C Bm C D G D

di suatu hari tanpa

Em D

sengaja kita bertemu

C Bm

aku yang pernah terluka

Am D

kembali mengenal cinta G D Em

hati ini kembali temukan

D

senyum yang hilang

C D G C D

semua itu karena dia (Chorus)

G D Em

oh Tuhan.. ku cinta dia

D C Bm

ku sayang dia, rindu dia

Am D

inginkan dia

G B Em D A

utuhkanlah.. rasa cinta di hatiku

C D G C

hanya padanya.. untuk dia (Interlude) G D Em D C Bm Am D G D

jauh waktu berjalan

Em D

kita lalui bersama

C Bm

betapa di setiap hari

Am D

ku jatuh cinta padanya G D

dicintai oleh dia

Em D

ku merasa sempurna

C D G D

semua itu karena dia.. (Chorus)

G D Em

oh Tuhan.. ku cinta dia

D C Bm

ku sayang dia, rindu dia

Am D

inginkan dia

G B Em D A

utuhkanlah.. rasa cinta di hatiku

C D G D

hanya padanya.. untuk dia G D Em

oh Tuhan.. ku cinta dia

D C Bm

ku sayang dia, rindu dia

Am D

inginkan dia

G B Em D A

utuhkanlah.. rasa cinta di hatiku

C D Bm C

hanya padanya.. untuk dia

Am D

hanya padanya..

G..

untuk dia



Chord dan Lirik Lagu Anji (TRIBUNNEWS)

Anji Manji merupakan salah satu penyanyi solo populer di Indonesia. Popularitasnya semakin melejit setelah merilis single Dia (2016) yang mengantarnya meraih Lagu Terseleb di Selebrita Awards 2016. Sebelumnya, ia lebih dikenal sebagai vokalis band Drive (2007 – 2011).

Karir Anji sewaktu bersama Drive terbilang sukses. Selama 4 tahun, mereka telah menelurkan 3 album bertajuk Esok Lebih Baik (2007), Kita untuk Selamanya (2008), dan Bintang yang Bersinar (2010). Beberapa lagu andalan dari 3 album ini yakni Bersama Bintang, Katakanlah, dan Wanita Terhebat yang mendapat sambutan positif dari penggemar musik Indonesia.

Saking suksesnya, ia bahkan sempat kesulitan melepas nama Anji Drive di awal solo karir. Banyak fans masih memintanya menyanyikan lagu Drive dibandingkan lagu-lagu Anji sendiri.