BANGKAPOS.COM - Anji Manji sebagai salah satu penyanyi solo papan atas Indonesia. Tapi, tahukah kamu kalau ia sempat kesulitan melepaskan bayang-bayang Drive sejak memutuskan bersolo karir tahun 2011 lalu

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Anji - Jerawat Rindu, Kunci Mudah dari G

[Intro] G D Am

D G D/F# Em D

banyak orang bilang bila di wajahmu tumbuh jerawat

C D G D

itu tandanya rindu

G D/F# Em D

bila saja setiap rindu datang selalu tumbuh jerawat

C D G

maka matilah aku G D/F# Em D

saat rindu datang menyerang dengan sangat kuat

C D G

hati rasanya ngilu

G D/F# Em D

bila rindu membuat diriku jadi patah semangat

C D G

obatnya cuma kamu [Chorus]

Em Bm C G D/F#

karena rasa rindu dariku untukmu

Em Bm C

begitu besarnya, begitu hebatnya



[Interlude] G D/F# Em D C D G

G D/F# Em D C D G G D/F# Em D

saat rindu datang menyerang dengan sangat kuat

C D G

hati rasanya ngilu

G D/F# Em D

bila rindu membuat diriku jadi patah semangat

C D G

obatnya cuma kamu



[Chorus]

Em Bm C G D/F#

karena rasa rindu dariku untukmu

Em Bm C

begitu besarnya, begitu hebatnya G D/F# Em D

nana nana nana nananana na nananana na

C D G

nana na nana.. nana

G D/F# Em D

nana nana nana nananana na nananana na

C D G

nana na nana.. nana G D/F# Em D

(banyak orang bilang bila di wajahmu tumbuh jerawat)

C D G D

itu tandanya rindu

G D/F# Em D

(bila rindu membuat diriku jadi patah semangat)

C D G

obatnya cuma kamu G D Em

inilah lagu rindu

C D G

dariku untukmu

G D Em D

bila datang rasa rindu,

C D G

obatnya cuma kamu



Chord dan Lirik Lagu Anji (TRIBUNNEWS)

Anji Manji merupakan salah satu penyanyi solo populer di Indonesia. Popularitasnya semakin melejit setelah merilis single Dia (2016) yang mengantarnya meraih Lagu Terseleb di Selebrita Awards 2016. Sebelumnya, ia lebih dikenal sebagai vokalis band Drive (2007 – 2011).

Karir Anji sewaktu bersama Drive terbilang sukses. Selama 4 tahun, mereka telah menelurkan 3 album bertajuk Esok Lebih Baik (2007), Kita untuk Selamanya (2008), dan Bintang yang Bersinar (2010). Beberapa lagu andalan dari 3 album ini yakni Bersama Bintang, Katakanlah, dan Wanita Terhebat yang mendapat sambutan positif dari penggemar musik Indonesia.

Saking suksesnya, ia bahkan sempat kesulitan melepas nama Anji Drive di awal solo karir. Banyak fans masih memintanya menyanyikan lagu Drive dibandingkan lagu-lagu Anji sendiri.