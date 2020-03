BANGKAPOS.COM - Anji Manji sebagai salah satu penyanyi solo papan atas Indonesia. Tapi, tahukah kamu kalau ia sempat kesulitan melepaskan bayang-bayang Drive sejak memutuskan bersolo karir tahun 2011 lalu

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Anji - Kekasih Terhebat, Kunci Mudah dari F

[Intro] C D/F# G

C Dm G C Am Dm G

aku manusia yang paling butuh kamu membutuhkanmu

C Dm G C Am Dm G

hatiku memalingkan pandang hanya padamu pada hatimu

F G C

jangan lelah

F G C

menghadapiku

[Reff]

F G C

biarkan aku jadi yang terhebat

F G C

jadilah kamu kekasih yang kuat

F G C

genggam tanganku bernyanyi bersama

Am Dm G C

karena kamu kekasih terhebat

[Intro] C D/F# G

C Dm G C Am Dm G

aku manusia yang paling butuh kamu membutuhkanmu

F G C

jangan lelah

F G C

menghadapiku

[Reff]

F G C

biarkan aku jadi yang terhebat

F G C

jadilah kamu kekasih yang kuat

F G C

genggam tanganku bernyanyi bersama

Am Dm G C

karena kamu kekasih terhebat

[interlude] C Am Dm G 2x F G

F G C

biarkan aku jadi yang terhebat

F G C

jadilah kamu kekasih yang kuat

[Reff]

F G C

biarkan aku jadi yang terhebat

F G Am

jadilah kamu kekasih yang kuat

F G C

genggam tanganku bernyanyi bersama

Am Dm G C

karena kamu kekasih terhebat

Dm G C

karena kamu kekasih terhebat

[Outro] C F C