Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Anji - Menunggu Kamu, Kunci Mudah dari C

C G/B Am G

Ku selalu mencoba..

F Em Dm

untuk menguatkan hati..

G C F G

dari kamu yang belum juga kembali..

C G/B Am G

Ada satu keyakinan..

F Em Dm

yang membuatku bertahan..

G C F G

penantian ini kan terbayar pasti..

(Chorus)

C E Am A

Lihat aku sayang yang sudah berjuang

Dm A Dm G

Menunggumu datang, menjemputmu pulang

G/B C E Am A

Ingat selalu sayang hatiku kau genggam

Dm Em

Aku takkan pergi..

F G C G/B Am G

menunggu kamu disini.. hmm..

F G

tetap disini..

C G/B Am G

Jika bukan kepadamu..

F Em Dm

aku tidak tahu lagi

G C F G

pada siapa rindu ini kan ku beri

C F G

pada siapa rindu ini kan ku beri.. ooh..

(Chorus)

C E Am A

Lihat aku sayang yang sudah berjuang

Dm A Dm G

Menunggumu datang, menjemputmu pulang

G/B C E Am A

Ingat selalu sayang hatiku kau genggam

Dm Em

Aku takkan pergi..

F G Am C Dm G

menunggu kamu disini..

Am C Dm G

disini..

C E Am A

Lihat aku sayang yang sudah berjuang

Dm A Dm G

Menunggumu datang, menjemputmu pulang

G/B C E Am A

Ingat selalu sayang hatiku kau genggam

Dm Em F

Aku takkan pergi..

-Em Dm Em

A..ku takkan pergi..

F G C D#m Dm G C

menunggu kamu disini..