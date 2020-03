BANGKAPOS.COM - Anji Manji sebagai salah satu penyanyi solo papan atas Indonesia. Tapi, tahukah kamu kalau ia sempat kesulitan melepaskan bayang-bayang Drive sejak memutuskan bersolo karir tahun 2011 lalu

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Anji - Tentang Rasa, Kunci Mudah dari Am

[Intro] Am G 2x Am G

Aku tersesat menuju hatimu

Am G

Beri aku jalan yang indah

Am G

Izinkanku lepas penatku

C D G

Tuk sejenak lelap di bahumu Am D G

Dapatkah selamanya kita bersama

C F B

Menyatukan perasaan kau dan aku

Am D G

Semoga cinta kita kekal abadi

C F B

Sesampainya akhir nanti selamanya [Intro] Am G 2x Am G

Tentang cinta yang datang perlahan

Am G

Membuatku takut kehilangan

C G

Ku titipkan cahaya terang

Am D G

Tak padam didera goda dan masa Am D G

Dapatkah selamanya kita bersama

C F B

Menyatukan perasaan kau dan aku

Am D G

Semoga cinta kita kekal abadi

C F B

Sesampainya akhir nanti selamanya [interlude] Am D G 3x F B Am D G

Dapatkah selamanya kita bersama

C F B

Menyatukan perasaan kau dan aku

Am D G

Semoga cinta kita kekal abadi

C F B

Sesampainya akhir nanti selamanya

Am D G

Dapatkah selamanya kita bersama

C F B

Menyatukan perasaan kau dan aku

Am D G

Semoga cinta kita kekal abadi

C F B C Am

Sesampainya akhir nanti selamanya

B C D G

Tak padam didera goda dan masa



Chord dan Lirik Lagu Anji (TRIBUNNEWS)

Anji Manji merupakan salah satu penyanyi solo populer di Indonesia. Popularitasnya semakin melejit setelah merilis single Dia (2016) yang mengantarnya meraih Lagu Terseleb di Selebrita Awards 2016. Sebelumnya, ia lebih dikenal sebagai vokalis band Drive (2007 – 2011).

Karir Anji sewaktu bersama Drive terbilang sukses. Selama 4 tahun, mereka telah menelurkan 3 album bertajuk Esok Lebih Baik (2007), Kita untuk Selamanya (2008), dan Bintang yang Bersinar (2010). Beberapa lagu andalan dari 3 album ini yakni Bersama Bintang, Katakanlah, dan Wanita Terhebat yang mendapat sambutan positif dari penggemar musik Indonesia.

Saking suksesnya, ia bahkan sempat kesulitan melepas nama Anji Drive di awal solo karir. Banyak fans masih memintanya menyanyikan lagu Drive dibandingkan lagu-lagu Anji sendiri.