Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ibu Iwan Fals, Mendayu dan Meresap di Hati

BANGKAPOS.COM--Lahir di Jakarta 3 September 1961 Virgiawan Listanto atau Iwan Fals menjadi seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus.

Gaya musiknya mulai pop, rock, country, dan folk pop dan liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam era 1970 hingga 1980-an di bidang politik membuat Iwan Fals menjadi salah satu legenda di Indonesia.

Berawal dari seorang pengamen jalanan, Lewat lagu-lagunya, ia 'memotret' suasana sosial kehidupan Indonesia pada akhir tahun 1970-an hingga sekarang, kehidupan dunia pada umumnya, dan kehidupan itu sendiri.

Lagu ciptaannya maupun yang dinyanyikan menjadi elegi tersendiri bagi para pengemarnya

Satu di antaranya lagunya yakni berjudul Ibu.

Berikut Kunci gitar dan lirik lagunya.

Intro : Am..Am..F Dm Am..

Am F Am

Ribuan kilo jalan yang kau tempuh

F Dm E Am

Lewati rintang untuk aku anakmu

Am F Am

Ibuku sayang masih terus berjalan

F Dm E Am

Walau tapak kaki, penuh darah penuh nanah

C Dm

Seperti udara…

F Am

Kasih yang engkau berikan

C (D)

Tak mampu ku membalas

F Am

Ibu… Ibu…

Intro : Am..