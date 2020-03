Lowongan Kerja Terbit di Harian Bangka Pos (Edisi 16-20 Maret 2020)

LOWONGAN KERJA

Dibutuhkan segera Ataff Admin,

dengan Syarat sebagai berikut:

1. Wanita usia maks. 25 th (diutamakan chinese)

2. Status belum menikah / single

3. Pendidikan min. SMK / Sederajat

4. Bisa mengoperasikan komputer dgn baik

5. Jujur, Disiplin & Pekerja Keras

Kirim surat Lamaran &

CV ke alamat:

Perumahan Griya Air Ruay, Blok Aster No. A5

Up. FIFI

LOWONGAN KERJA

Program KOTAKU NSUP

Tahun 2020 Butuh Personil :

1. Senior Fasilitator

2. Faskel Sosial

3. Faskel Ekonomi

4. Faskel Teknik

Persyaratan umum :

- Pendidikan min. D3

- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Prov. Kep. Bangka Belitung

- Bersedia tenaga kontrak April – Desember 2020

Syarat dan ketentuan khusus,

download di link :

http:/bit.ly/rekrutmenKOTAKU2020

CP : (0717) 9109359

Lamaran dikirim via email ke :

kmwoc04babelkotaku@gmail.com

Paling lambat tgl. 19 Maret 2020

Ralat: Tes Online sebelumnya tgl 23

menjadi tgl. 24 Maret 2020

MARKETING-SALES

Di butuhkan; sales syarat: laki2 & perempuan, mempunyai kendaraan Sim c.Di utamakan yg berpengalaman.minat hub

no.08131 9344 412

Kami Perusahaan Air Minum Genio membthkan bbrp org Sales yg brpnglman, rajin, jujur.Lmrn bs diantar lsg ke : Jl. Yos Sudarso Gabek 2 Gg. Seluang 3 Pangkalbalam atau hub:0811 7887 278

Dibutuhkan mekanik atau montir khusus mesin mobil, dan tukang atau teknisi AC mobil. “Diutamakan yang berpengalaman" Hubungi hp/wa : 081367501142

KAMI PERUSAHAAN DISTRIBUTOR PUPUK MEMBTHKN TNGA KRJA PRIA & WNITA U/ BAG.ADMINISTRASI DUTMKN SINGLE PEND MIN.SMU

MENGUASAI KOMP.PROG.EXCEL, POWER POINT, MS.WORD. LMRAN DIANTR LSG RAHMAN GROUP JL.LUMBA” 4 NO.235 RT.4 RW.1 KEL.GABEK I KEC.GABEK PKP. NO TELP/HP 081273867333