Nilai Tukar Rupiah Melemah Pagi Ini Sentuh Rp 15.962 Per Dollar AS

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada awal perdagangan di pasar spot Jumat (20/3/2020) terpantau melemah.

Mengutip data Bloomberg, pada pukul 08.20 WIB rupiah berada pada level Rp 15.962 per dollar AS atau melemah 50 poin sebesar 0,31 persen dibanding penutupan Kamis Rp 16.012 per dollar AS.

Kepala Riset dan Edukasi PT Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan, hari ini rupiah berpotensi rebound.

Alasannya adalah muncul berita baik dari China yang melaporkan tidak adanya kasus penularan baru di episentrum wabah virus corona di provinsi Hubei untuk hari kedua.

"(Selain itu) dengan positifnya indeks saham AS kemarin, bisa menjadi sentimen positif untuk pasar keuangan hari ini," kata Ariston kepada Kompas.com.

Ariston mengatakan, indeks saham Australia, Korea dan Hongkong bergerak positif di awal perdagangan hari ini. Sehingga berpeluang mendorong penguatan rupiah "Rupiah berpotensi turut menguat mengikuti sentimen positif pasar keuangan," jelasnya.

Sementara itu, VP Economist Bank Permata Josua Pardede mengatakan, dengan bauran kebijakan Banl Indonesia (BI) yang diumumkan kemarin, diharapkan dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat memitigasi dampak perlambatan yang dipengaruhi oleh virus corona.

"Pada saat yang bersamaan dapat menjaga confidence pelaku pasar dengan 7 bauran kebijakan lainnya untuk mendorong stabilitas pasar, terjaganya kondisi likuiditas rupiah dan valas," katanya.

Ariston memproyeksikan kurs rupiah hari ini berada pada kisaran Rp 15.500 per dollar AS sampai dengan Rp 16.000 per dollar AS.

Terus mengalami pelemahan sejak Februari 2020