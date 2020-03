Apa Prestasi Umi Kalsum Ibunda Ayu Ting Ting Hingga Tiba-tiba Muncul di PBB New York?

BANGKAPOS.COM - Lebih hebat dari Ayu Ting Ting, Umi Kalsum tunjukkan bukti prestasinya hingga kancah internasional.

Nama Ayu Ting Ting semakin dikenal, sosok sang ibunda, Umi Kalsum juga ikut disorot.

Tak banyak yang tahu jika ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum ternyata memiliki prestasi yang membanggakan.

Tak kalah dari Ayu Ting Ting ternyata nama Umi Kalsum sudah lebih dulu meroket hingga kancah internasional.

Tak tanggung-tanggung, istri Ayah Rozak ini rupanya belum lama ini baru saja bertolak ke Amerika Serikat.

Lewat akun Instagramnya, Umi Kalsum memamerkan dirinya tengah berada di Negeri Paman Sam itu.

Sekilas banyak warganet yang mengira ibunda Ayu Ting Ting tengah berlibur bersama teman-temannya.

Namun ternyata Umi Kalsim berada di Amerika Serikat atas prestasinya yang membanggakan.

Usut diusut ternyata mantan ibu mertua Enji Baskoro ini tengah menghadiri konferensi wanita di Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB.

Tak banyak yang tahu nyatanya ibunda Ayu Ting Ting ini memiliki jiwa bisnis yang kuat.

Selama ini kita ketahui Ayu Ting Ting dan keluarga memang memiliki bisnis yang cukup besar di bidang kuliner.

Mulai dari bisnis di bidang bakery, makanan ringan hingga makanan cepat saji.

Belum lama ini, bisnis makanan ringan seperti makroni aneka rasa yang digeluti keluarga penyanyi asal Depok sang biduan ini laris manis.

Besarnya bisnis kuliner milik keluarga Ayu Ting Ting membuat sang bunda tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI.

Melansir laman resmi IWAPI dari Sosok.id, organisasi wanita ini didirikan dengan salah satu misi mulia yakni memberdayakan dan memperkuat keberadaan kaum wanita di Indonesia.

Seiring dengan salah satu misinya, belum lama ini IWAPI diundang oleh Majelis Umum PBB untuk menghadiri UN Women The Comission on The Status of Women Conference atau Konferensi Wanita di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.

Melansir situs resmi UN Women, The Comission on The Status of Women Conference sendiri adalah Konferensi Wanita yang diadakan secara rutin per tahunnya dengan fokus tujuan pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Tergabung sebagai anggota IWAPI, ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kulsum tentu saja ikut menghadiri konferensi akbar wanita tersebut.

Hal ini terlihat dari beberapa unggahan foto di akun Instagram pribadi Umi Kulsum.

Ia bertolak ke Amerika Serikat pada Senin (9/3/2020) lalu.

Menghadiri Konferensi Wanita di Markas PBB bersama IWAPI membuat Ibunda Ayu Ting Ting merasakan pengalaman terbaik.

Mulai dari berdiskusi dengan orang-orang di Kedubes Indonesia di Amerika Serikat hingga menghadiri konferensi di Markas Besar PBB.

Tidak hanya sibuk berorganisasi, Umi Kulsum juga terlihat menikmati waktunya selama di Negeri Paman Sam itu.

Momen-momen bahagia penuh dengan pengalaman tersebut tidak lupa diunggah oleh Ibunda Ayu Ting Ting melalui akun Instagram pribadinya.

Tentu saja, momen bahagia Umi Kulsum tersebut mendapat beragam respon positif dari publik.

Tak kalah bukan prestasi Umi Kalsum dari sang putri, Ayu Ting Ting?

