BANGKAPOS.COM - Armada dulunya bernama Kertas dan dibentuk tahun 2007. Album perdana mereka berjudul “Kekasih Yang Tak Dianggap“. Lagu utama dalam album tersebut membuat nama Kertas semakin dikenal. Lagu utama dalam album tersebut juga dinyanyikan ulang oleh Pinkan Mambo.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Armada - Balasan Asal Kau Bahagia, Kunci Mudah dari G

G C D Em

yank, ku tahu kau melihatku

C D G

saat bertemu dengannya

G C D Em

kau jangan berfikir ku masih

C D G

berfikiran tentang dia

C D Bm Em

kau tiada kurangnya di dalam hidupku

F D

ku takkan curangi kamu

(Chorus)

G Am

aku takkan katakan

B Em

bahwa ku tak bahagia

C Bm

kamu punya ragaku

Am D

juga punya hatiku

G Am

ku tak pernah berbohong

B Em

aku tak menginginkannya

C Bm

ku ingin kau denganku

Am D G

ku yakinkan bahagia

G C D Em

yank kau jangan berfikir ku masih

C D G

berfikiran tentang dia

C D Bm Em

kau tiada kurangnya di dalam hidupku

F D

ku takkan curangi kamu

(Chorus)

G Am

aku takkan katakan

B Em

bahwa ku tak bahagia

C Bm

kamu punya ragaku

Am D

juga punya hatiku

G Am

ku tak pernah berbohong

B Em

aku tak menginginkannya

C Bm

ku ingin kau denganku

Am D G

ku yakinkan bahagia

(Interlude) G Em Am D-C-Bm Em Am D

G Em Am D-C-Bm Em

F D

ho.. wuuu..