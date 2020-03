BANGKAPOS.COM - Armada dulunya bernama Kertas dan dibentuk tahun 2007. Album perdana mereka berjudul “Kekasih Yang Tak Dianggap“. Lagu utama dalam album tersebut membuat nama Kertas semakin dikenal. Lagu utama dalam album tersebut juga dinyanyikan ulang oleh Pinkan Mambo.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Armada - Katakan Sejujurnya, Kunci Mudah dari G

G

Kalau dulu kita tak bertemu

G C

Takkan pernah ku rasakan arti rindu

D

Kalau dulu kita tak kenal

D G

Takkan pernah ku rasakan jatuh cinta

G G7 C Cm

Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah

Am D G C D

Namun hanya sehari saja

[Chorus]

G

Katakanlah katakan sejujurnya

C D G

Apa mungkin kita bersatu

C

Kalau tak mungkin lagi hujan

Bm Em

Menyejukkan hati kita

Am D G G7

Untuk apa kau dan aku bersatu

C

Kalau tak mungkin lagi kita

Bm Em

Bercerita tentang cinta

Am D Em

Biarkanlah ku pergi jauh



[Interlude] Em C D

Em C D

G Dm C Cm Am D

G Bm C D

[Chorus]

G

Katakanlah katakan sejujurnya

C D Em

Apa mungkin kita bersatu

C

Kalau tak mungkin lagi hujan

Bm Em

Menyejukkan hati kita

Am D G G7

Untuk apa kau dan aku bersatu

C

Kalau tak mungkin lagi kita

Bm Em

Bercerita tentang cinta

Am D Em

Biarkanlah ku pergi jauh

[Intro] Em C Bm Am D

Em C Bm Am D

Em C Am D G

Oh.. kau Katakanlah katakan sejujurnya.. oh..