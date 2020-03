BANGKAPOS.COM - Armada dulunya bernama Kertas dan dibentuk tahun 2007. Album perdana mereka berjudul “Kekasih Yang Tak Dianggap“. Lagu utama dalam album tersebut membuat nama Kertas semakin dikenal. Lagu utama dalam album tersebut juga dinyanyikan ulang oleh Pinkan Mambo.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Armada - Pemilik Hati, Kunci Mudah dari C

C F

lihat ku disini kau buatku menangis

Dm G

kuingin menyerah tapi tak menyerah

Dm G

mencoba lupakan tapi ku bertahan

[Reff]

C G Am

kau terindah kan slalu terindah

G Dm G

aku bisa apa tuk memilikimu

C G Am

kau terindah kan slalu terindah

G Dm G

harus bagaimana ku mengungkapkannya

Dm G C

kau pemilik hatiku

[Interlude] C F

C F

mungkin lewat mimpi kubisa tuk memberi

Dm G

ku ingin bahagia tapi tak bahagia

Dm G

ku ingin dicinta tapi tak dicinta

[Reff]

C G Am

kau terindah kan slalu terindah

G Dm G

aku bisa apa tuk memilikimu

C G Am

kau terindah kan slalu terindah

G Dm G

harus bagaimana ku mengungkapkannya

Dm G C

kau pemilik hatiku Oh, hoooo

[Interlude] F G Em A

F G

[Reff]

C G Am

kau terindah kan slalu terindah

G Dm G

aku bisa apa tuk memilikimu

C G Am

kau terindah kan slalu terindah

G Dm G

harus bagaimana ku mengungkapkannya

Em A

hoooo ooo oo

Dm G Am G

kau pemilik hatiku

Dm

kau pemilik hati

Em A

kau pemilik hati

Dm G C

kau pemilik hatiku