BANGKAPOS.COM - Fourtwnty adalah grup musik indie asal Indonesia. Grup ini beranggotakan Ari Lesmana, Nuwi dan Roots ini turut dibentuk oleh Roby Satria, yang juga merupakan personel Geisha.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Fourtwnty - Aku Tenang, Kunci Mudah dari G

Capo di fret 4 [Intro] G Em G Em





G C

denganmu tenang..



Am D Em

tak terfikir.. dunia ini..



G C

karnamu tenang..



Am D Em

semua khayal.. seakan kenyataan..



[Chorus]



G D

berlari-lari.. di taman mimpiku



Em D

imjinasi.. tlah menghanyutkanku



C D

mimpiku sempurna.. tak seperti



Em G

orang biasa



G C

karnamu tenang..



Am D Em

semua khayal.. seakan kenyataan..



[Chorus]



G D

berlari-lari.. di taman mimpiku



Em D

imjinasi.. tlah menghanyutkanku



C D

mimpiku sempurna.. tak seperti



Em G

orang biasa..



C Em G

aku.. berbe..da..



C G

aku.. berbeda...



[Chorus]



G D

berlari-lari.. di taman mimpiku



Em D

imjinasi.. tlah menghanyutkanku



C D

mimpiku sempurna.. tak seperti



Em

orang biasa..



G D

fikirkan indah tentang surga



Em D

seakan-akan disana



C D

berkhayal semua tentang jiwa



Bm

ku tenang..