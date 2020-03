BANGKAPOS.COM - Payung Teduh lahir dari dua orang sahabat yang berprofesi sebagai pemusik di Teater Pagupon yang senang nongkrong bersama di kantin FIB (Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Indonesia, mereka adalah Is dan Comi yang senang bermain musik bersama di kantin, selasar gedung kampus, tepi danau hingga event – event di luar kampus.

Secara tidak sadar kebersamaan mereka dalam bermain musik telah menguatkan karakter bermusik mereka dan telah disadari bagi orang-orang sekitar yang sering menyaksikan mereka bermain musik bersama.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Payung Teduh - Menunggu Untuk Bertemu, Kunci Mudah dari D

(Intro) Em A Em A



Dm A# A Dm Fm A Dm



A# A Dm Fm A



D Em

dua jam ku menunggu



D A

hancur semua rencana



D Em

dua jam ku menunggu



D A

entah harus bagaimana



(Intro) Dm A# A Dm Fm A Dm



A# A Dm Fm A



D Em

masih sabar menanti



D A

bosan datang menghampiri



D Em

sampai kapankah ini



D A

penantianku berakhir



D G

tolong sabarlah dulu



D A# A

beri aku sedikit waktu



D G

sabar-sabarlah dulu



D A# A Dm

sebentar lagi kita kan bertemu



(Intro) A# A Dm Fm A Dm



A# A Dm Fm A



D Em

dua jam kau menunggu



F#m A

terima kasih tuk waktumu



D Em

semoga kesabaranmu



F#m A

kan buatku tersenyum



D G7

tolong sabarlah dulu



D A# A

beri aku sedikit waktu



D G7

sabar-sabarlah dulu



D A# A Dm

sebentar lagi kita kan bertemu



(Intro) A# A Dm A# A Dm



A# A Dm A# A D E..

A

tak henti henti



Bm E

ku pandangi detak



A

jam tanganku ini



Bm E

sambil ku kayuh laju



C#m F#

sepeda kumbangku



Bm E A Dm G

melaju menemui kekasihku



C

tak kunjung jua



Dm G

ku dengar lonceng sepedamu



C

yang nyaring itu



Dm G

pertanda lelakiku



Em A

telah datang padaku



Dm G C Gm C

untuk berdua di hari minggu



F Em

hari yang indah untuk berdua



F Em

hasrat dijiwa pun merekah sudah



F Em A

lekaslah datang sore menjelang



Dm G

ingin ku tunggui senja denganmu



C Dm G

bernyanyi berdua menikmati waktu



C Dm G

sampai malam tiba kita berbagi tawa



Em A Em A

berbagi cerita, berbagi nestapa



(Intro) Dm G Dm G



Cm G# G Cm G# G Cm



G# G Cm G# G



C

tak kunjung jua



Dm G

ku dengar lonceng sepedamu



C

yang nyaring itu



Dm G

pertanda lelakiku



Em A

telah datang padaku



Dm G C Gm C

untuk berdua di hari minggu



F Em

hari yang indah untuk berdua



F Em

hasrat dijiwa pun merekah sudah



F Em A

lekaslah datang sore menjelang



Dm G

ingin ku tunggui senja denganmu



C Dm G

bernyanyi berdua menikmati waktu



C Dm G

sampai malam tiba kita berbagi tawa



Em A Em A

berbagi cerita, berbagi nestapa



Dm G Dm G

berbagi cerita, berbagi nestapa



Dm G

berbagi cerita..



(Outro) Cm G# G Cm G# G Cm



G# G Cm G# G Cm





Chord dan Lirik Lagu Payung Teduh (TRIBUNNEWS)

Payung Teduh terbentuk pada akhir 2007 dengan formasi awal Is dan Comi, sadar akan eksplorasi bunyi dan performa panggung pada tahun 2008 Payung teduh mengajak Cito untuk bergabung bersama sebagai drummer lalu mengajak Ivan sebagai guitalele player pada tahun 2010.

Angin Pujaan Hujan ialah lagu pertama yang memunculkan warna mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu tercipta pula lagu-lagu lainnya seperti Kucari Kamu, Amy, Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan, juga termasuk karya-karya dari pementasan teater bersama Catur Ari Wibowo seperti Resah, Cerita Tentang Gunung dan Laut, serta karya Amalia Puri yang berjudul Tidurlah dan Malam.

Dan pada akhirnya Payung Teduh memutuskan untuk membuat album indie pertamanya yang dirilis dipenghujung 2010.

Musik yang dimainkan oleh Payung Teduh tidak memiliki batasan tersendiri, musik yang dimainkan oleh Payung Teduh yaitu musik Payung Teduh itu sendiri.

Pada album pertama ini bisa dibilang karakter musik yang dibawakan seperti musik di era golden 60’s dengan balutan keroncong dan jazz.

Dan jika ditanya jenis musik apa yang diusung oleh Payung Teduh, maka Payung Teduh menyerahkan sepenuhnya kepada pendengar.

Dalam pengertian bahwa payung teduh tidak akan hanya berhenti di satu gendre tertentu, namun yang pasti tetap bermusik dengan ciri yang sudah mereka miliki.