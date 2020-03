Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Payung Teduh - Rahasia, Main dari Kunci G

BANGKAPOS.COM - Payung Teduh lahir dari dua orang sahabat yang berprofesi sebagai pemusik di Teater Pagupon yang senang nongkrong bersama di kantin FIB (Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Indonesia, mereka adalah Is dan Comi yang senang bermain musik bersama di kantin, selasar gedung kampus, tepi danau hingga event – event di luar kampus.

Secara tidak sadar kebersamaan mereka dalam bermain musik telah menguatkan karakter bermusik mereka dan telah disadari bagi orang-orang sekitar yang sering menyaksikan mereka bermain musik bersama.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Payung Teduh - Rahasia, Kunci Mudah dari G

G D/F# G (F# F Em)

tak ada.. sore

Dm G C

dan udara menjadi segar

Cm

tak ada gelap

Bm E Am Cm

lalu mata enggan menatap

G D/F# G

tak ada.. bintang mati

Dm G C

butiran pasir terbang ke langit

Cm

tak ada fajar

Bm E

hanya remang malam

Am

semua telah hilang

Cm D G

terserah.. matahari

D#

harum mawar

G

membunuh bulan

D# G D/F#

rahasia tetap di..am..

F E

tak terucap

(C Bm) Am

untuk itu semua

Cm D G G7

aku men..ca..rimu..

[Chorus]

C Bm Am

berikan tanganmu jabat jemariku

-C Dm

yang kau tinggalkan hanya

G G7

harum tubuhmu

C

berikan suaramu

Cm Bm

balas semua.. bisikanku

E Am Bm Cm

memanggil na..ma..mu..



G D/F# G

atau kau ingin aku

Dm G C

berteriak sekencang-kencangnya

Cm

agar seluruh..

Bm E Am

ruangan ini bergetar

Cm D G

oleh sua..ra ku..



[Interlude] G D/F# G Dm G C

Cm Bm E Am Cm

G D/F# G Dm G C

Cm Bm E Am Cm D G...

D#

harum mawar

G

membunuh bulan

D# G D/F#

rahasia tetap di..am..

F E

tak terucap

Am

untuk itu semua

Cm D G G7

aku men..ca..rimu..

