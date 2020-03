Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Payung Teduh - Resah, Main dari Kunci E

BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Payung Teduh - Resah, Kunci Mudah dari E

[Intro] F#m B F#m B

F#m B E B E

Parararara.. Parararara..

C#m

Parararara.. Parararara..

F#m B

Parararara.. Parararara.. Huuuu.. uu.. E

Aku ingin berjalan bersamamu

C#m

dalam hujan dan malam gelap

F#m

Tapi aku tak bisa

B

melihat matamu E C#m

Aku ingin berdua denganmu

F#m B

diantara daun gugur G# C#m

Aku ingin berdua denganmu

F#m B E

tapi aku hanya melihat keresahanmu [Intro] F#m B F#m B

F#m B E B



E

Parararara.. Parararara..

C#m

Parararara.. Parararara..

F#m

Parararara.. Parararara..

B C#

Huuuu.. uu.. Huuuu.. uu.. F# D#m

Aku menunggu dengan sabar

G#m C#

diatas sini melayang - layang

F#

Tergoyang angin

D#m G#m C# D#

Menantikan tubuh itu.. G# Fm

Aku ingin berdua denganmu

A#m D#

diantara daun gugur

C Fm

Aku ingin berdua denganmu

A#m D# G#

tapi aku hanya melihat keresahanmu.. Fm

Ingin berdua denganmu

A#m D#

diantara daun gugur

C Fm

Aku ingin berdua denganmu

A#m D# G#

tapi aku hanya melihat keresahanmu..



Chord dan Lirik Lagu Payung Teduh (TRIBUNNEWS)

Payung Teduh terbentuk pada akhir 2007 dengan formasi awal Is dan Comi, sadar akan eksplorasi bunyi dan performa panggung pada tahun 2008 Payung teduh mengajak Cito untuk bergabung bersama sebagai drummer lalu mengajak Ivan sebagai guitalele player pada tahun 2010.