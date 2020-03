Ulang Tahun Tanpa Suami Tercinta, BCL: Kalau Boleh Aku Minta Kirimkan Doa untuk Ashraf Sinclair

BANGKAPOS.COM - Bunga Citra Lestari ( BCL) merayakan ulang tahun ke-37 tahun pada hari ini, Minggu 22 Maret 2020.

CL mengunggah curhat sedih di hari ultahnya. Sedih, karena ini momen pertama ultah dirinya tanpa kehadiran suami tercinta, Ashraf Sinclair.

Ashraf Sinclair meninggal dunia di usia ke-40 tahun pada 18 Maret 2020 silam.

Di kala sedih, BCL banyak menerima ucapan selamat ulang tahun dari penggemar dan sahabat.

BCL mengaku senang mendapatkan hal tersebut.

Di akun Instagram pribadinya, BCL pun mengunggah curhatan pilu.

Diakui BCL, dirinya enggan memosting foto-foto apapun soal perayaan ulang tahunnya hari ini.

Apalagi mengingat ulang tahunnya kali ini tanpa didampingi Ashraf Sincvalr yang lebih dulu tiada.

"I know i havent post anything lately. (Aku tahu aku belum posting apapun sejauh ini)

Karena sejujurnya masih belom bisa," curhat BCL pilu, Minggu (22/3/2020) dilansir TribunnewsBogor.com dari akun Intgaram story @bclsinclair.