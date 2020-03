Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Judika - Cinta Karena Cinta - Main dari Kunci C

BANGKAPOS.COM - Chord gitar Cinta Karena Cinta oleh Judika

Intro: Am G F G

C G Am

Aku hanyalah manusia biasa

C G Am

Bisa merasakan sakit dan bahagia

F

Ijinkan ku bicara

Fm G

Agar kau juga dapat mengerti..

C G Am

Kamu yang buat hatiku bergetar

C G Am

Rasa yang telah kulupa kurasakan

F

Tanpa tau mengapa

Fm G

Yang ku tau inilah cinta...

Reff:

C G

Cinta karena cinta

Am Em

Tak perlu kau tanyakan

F

Tanpa alasan cinta

G Am

Datang dan bertahta..

C G

Cinta karena cinta

Dm Am

Jangan tanyakan mengapa

F

Tak bisa jelaskan

G Am

Karena hati ini telah bicara

C G Am

Kamu yang buat hatiku bergetar

C G Am

Senyumanmu mengartikan semua

Fm G

Tanpa aku sadri merasuk didalam Dada....

Reff:

C G

Cinta karena cinta

Am Em

Tak perlu kau tanyakan

F

Tanpa alasan cinta

G Am

Datang dan bertahta..

C G

Cinta karena cinta

Dm Am

Jangan tanyakan mengapa

F

Tak bisa jelaskan

G Am

Karena hati ini telah bicara

Intro: Dm Em Fm G

G

Hooo...oooh

G

Hey..yee..yeeooo..

Reff

C G

Cinta karena cinta

Am Em

Tak perlu kau tanyakan

F

Tanpa alasan cinta

G Am

Datang dan bertahta..

C G

Cinta karena cinta

Dm Am

Jangan tanyakan mengapa

F

Tak bisa jelaskan

G Am

Karena hati ini telah bicara

F

Tak bisa jelaskan

G Am

Karena hati ini telah bicara

