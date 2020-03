BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Payung Teduh - Angin Pujaan Hujan, Kunci Mudah dari E

[Intro] E... B E

Datang dari

Am D

mimpi semalam.. bulan bundar..

E

bermandikan sejuta..

Am D

cahaya.. Di langit

G Em Am

yang merah.. ranum seperti anggur

Cm

Wajahmu..

Bm Em Am Cm-Cm D-D

membuai mimpiku.. [Chorus]

E

Sang pujaan

Am

tak juga datang

E Am

Angin berhembus bercabang

G#m C#m F#m Am-Am B-B

Rinduku.. berbuah lara..

E

Sang pujaan

Am

tak juga datang

E Am

Angin berhembus bercabang

G#m C#m F#m

Rinduku.. berbuah lara..

Am B E Am-Am B-B

uh.. lara.. [Interlude] E Am E Am

G#m C#m F#m Am-Am B-B

E Am E Am

G#m C#m F#m Am-Am B-B [Chorus]

E

Sang pujaan

Am

tak juga datang

E Am

Angin berhembus bercabang

G#m C#m F#m Am-Am B-B

Rinduku.. berbuah lara.. E

Sang pujaan

Am

tak juga datang

E Am

Angin berhembus bercabang

G#m C#m F#m

Rinduku.. berbuah lara..

Am B E

uh.. lara

Am B E Am B

u.. uh.. lara u.. uh..

G#m C#m F#m

Rinduku.. berbuah lara..

Am B E

uh.. lara.. [Coda] E...



Payung Teduh terbentuk pada akhir 2007 dengan formasi awal Is dan Comi, sadar akan eksplorasi bunyi dan performa panggung pada tahun 2008 Payung teduh mengajak Cito untuk bergabung bersama sebagai drummer lalu mengajak Ivan sebagai guitalele player pada tahun 2010.

Angin Pujaan Hujan ialah lagu pertama yang memunculkan warna mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu tercipta pula lagu-lagu lainnya seperti Kucari Kamu, Amy, Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan, juga termasuk karya-karya dari pementasan teater bersama Catur Ari Wibowo seperti Resah, Cerita Tentang Gunung dan Laut, serta karya Amalia Puri yang berjudul Tidurlah dan Malam.

Dan pada akhirnya Payung Teduh memutuskan untuk membuat album indie pertamanya yang dirilis dipenghujung 2010.

Musik yang dimainkan oleh Payung Teduh tidak memiliki batasan tersendiri, musik yang dimainkan oleh Payung Teduh yaitu musik Payung Teduh itu sendiri.

Pada album pertama ini bisa dibilang karakter musik yang dibawakan seperti musik di era golden 60’s dengan balutan keroncong dan jazz.

Dan jika ditanya jenis musik apa yang diusung oleh Payung Teduh, maka Payung Teduh menyerahkan sepenuhnya kepada pendengar.

Dalam pengertian bahwa payung teduh tidak akan hanya berhenti di satu gendre tertentu, namun yang pasti tetap bermusik dengan ciri yang sudah mereka miliki.