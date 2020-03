BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Payung Teduh - Kita adalah Sisa Sisa Keikhlasan yang Tak Diikhlaskan

D Em A

Kita.. tak semestinya berpijak

D Em A

Diantara.. ragu yang tak berbatas

F#m Bm Em A

Seperti berdiri ditengah kehampaan

F#m Bm Em A

Mencoba untuk membuat pertemuan cinta D Em A

Ketika.. surya tenggelam

D Em A

Bersama.. kisah yang tak terungkapkan

F#m Bm

Mungkin bukan waktunya

Em A

berbagi pada nestapa

F#m Bm

Atau mungkin kita yang

Em A

tidak.. kunjung siap (Chorus)

C F C Bm E

Kita pernah.. mencoba berjuang

Am D7

Berjuang terlepas dari kehampaan ini

C#m F#

Meski hanyalah dua cinta

B

Yang tak tahu

Em A

entah akan dibawa kemana D Em A

Kita.. adalah sisa-sisa

D Em A

Keikhlasan yang tak diikhlaskan

F#m Bm

Bertiup tak berarah,

Em A

berarah ke ketiadaan

F#m Bm

Akankah bisa bertemu

Em A D Em A

kelak didalam perjumpaan abadi (Interlude) D Em A

D Em A

D Em A

F#m Bm Em A

F#m Bm Em A (Chorus)

C F C Bm E

Kita pernah.. mencoba berjuang

Am D7

Berjuang terlepas dari kehampaan ini

C#m F#

Meski hanyalah dua cinta

B

Yang tak tahu

Em A

entah akan dibawa kemana D Em A

Kita.. adalah sisa-sisa

D Em A

Keikhlasan yang tak diikhlaskan

F#m Bm

Bertiup tak berarah,

Em A

berarah ke ketiadaan

F#m Bm

Akankah bisa bertemu

Em A D Em A

kelak didalam perjumpaan abadi (Outro) D Em A

C C# D



Chord dan Lirik Lagu Payung Teduh (TRIBUNNEWS)

Payung Teduh terbentuk pada akhir 2007 dengan formasi awal Is dan Comi, sadar akan eksplorasi bunyi dan performa panggung pada tahun 2008 Payung teduh mengajak Cito untuk bergabung bersama sebagai drummer lalu mengajak Ivan sebagai guitalele player pada tahun 2010.

Angin Pujaan Hujan ialah lagu pertama yang memunculkan warna mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu tercipta pula lagu-lagu lainnya seperti Kucari Kamu, Amy, Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan, juga termasuk karya-karya dari pementasan teater bersama Catur Ari Wibowo seperti Resah, Cerita Tentang Gunung dan Laut, serta karya Amalia Puri yang berjudul Tidurlah dan Malam.

Dan pada akhirnya Payung Teduh memutuskan untuk membuat album indie pertamanya yang dirilis dipenghujung 2010.

Musik yang dimainkan oleh Payung Teduh tidak memiliki batasan tersendiri, musik yang dimainkan oleh Payung Teduh yaitu musik Payung Teduh itu sendiri.

Pada album pertama ini bisa dibilang karakter musik yang dibawakan seperti musik di era golden 60’s dengan balutan keroncong dan jazz.

Dan jika ditanya jenis musik apa yang diusung oleh Payung Teduh, maka Payung Teduh menyerahkan sepenuhnya kepada pendengar.

Dalam pengertian bahwa payung teduh tidak akan hanya berhenti di satu gendre tertentu, namun yang pasti tetap bermusik dengan ciri yang sudah mereka miliki.