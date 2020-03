Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Tonk Kosong Slank, Kunci Mudah dari G

Sedikit ngerti ngaku udah paham, Kerja sedikit maunya kelihatan

Otak masih kaya TK, Koq ngakunya Sarjana, Ngomong-ngomongin orang Kaya udah jagoan," Ini merupakan Lirik lagu Slank yang banyak mendapat respon dari penikmat musik indonesia.

Ini merupakan lagu yang berasal dari album keenam SLanK, berjudul Lagi Sedih.

Album Lagi Sedih dirilis pada Februari 1997.

Slank saat itu dilanda kesedihan dimana sejumlah personilnya keluar atau bisa disebut masa transisi SLANK.

Slank kini adalah salah satu grup musik papan atas di Indonesia

Berikut Lirik lagu dan kunci gitar Lagu "Tong Kosong"

G Am C D

Tonk kosong nyaring bunyinya

G Am C D

Klentang-klentong kosong banyak bicara

G Am C D

Oceh sana-sini ngak ada isi

G Am C D

Otak udang ngomongnya sembarang

Interlude : G D C D 2x