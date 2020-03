Pasien Positif Corona Andriea Dian Ungkap Kondisi Rumah Sakit, Sudah Tak Cukup Menampung Pasien

Andrea Dian, selebriti yang merupakan istri dari aktor dan presenter Ganindra Bimo mengumumkan kalau ia positif terjangkit novel coronavirus (COVID-19).

BANGKAPOS.COM -- Artis peran Andrea Dian menceritakan kondisinya setelah 6 hari dinyatakan positif Covid-19. Ia mengungkapkan kondisi tenaga medis yang kewalahan menghadapi kondisi ini.

Melui akun Instagram miliknya, Andrea Dian mengatakan dirinya menjalani isolasi di rumah sakit rujukan pemerintah.

"Sudah 6 hari semenjak aku di nyatakan Positive COVID 19, aku menjalani isolasi di RS rujukan pemerintah,

Aku cukup beruntung mendapatkan tempat tidur, walau fasilitas kamar yang seadanya. Tapi di luar masih banyak yang nggak dapat tempat istirahat yang layak.

Beberapa pasien bilang ada yang tidur di bangsal, bahkan di konteiner. kondisi di RS sekarang sudah benar-benar parah, sudah tidak cukup menampung tambahan pasien, dan semua tenaga medis kewalahan.

Yang juga penting adalah terkait penanganan pasien yang membludak. Kami semua, baik pasien atau tenaga medis di sini butuh pertolongan dari teman-teman. Kita butuh peralatan yang layak dan system yang jelas.

Melalui campaign ini aku mau ngajak teman-teman untuk membantu para tenaga medis ini untuk sama sama menyediakan fasilitas dan penangan pasien yang diisolasi seperti hand sanitizer, tissue, sabun, air minum, dan APD (Alat Pelindung Diri).

Karena aku melihat sendiri, di sini masih sangat kekurangan.

Selain daripada fasilitas yang sudah aku sebutkan diatas, aku sadar bahwa yang terdampak corona nggak hanya yang positif dan suspect, tapi juga para pekerja informal yang nggak bisa #dirumahaja demi menghidupi diri dan keluarga, seperti ojol, para pedagang di pasar, dan lainnya. Alhasil, risiko mereka terpapar COVID-19 jadi semakin tinggi.

Don’t worry, I’m okay. But they don’t.

Untuk itu, aku minta tolong untuk teman-teman membantu semua yang terdampak COVID-19 dengan klik link yang ada di bio aku dan klik “DONASI SEKARANG” dan ikuti step donasinya.