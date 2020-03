10 Tim Liga 1 Gelar Pertemuan Virtual Gegara Pandemi Virus Corona Tak Mereda, Ini Hasilnya

BANGKAPOS.COM – Menanggapi pandemi virus corona yang tak kunjung mereda, 10 tim Liga 1 2020 mengadakan rapat virtual untuk membahas keberlangsungan Liga 1.

Sebelumnya federasi sepakbola Indonesia, PSSI telah memutuskan untuk menunda pertandingan Liga 1 dan Liga 2 2020 hingga dua pekan mendatang.

Namun, seiring berjalannya waktu pandemi virus corona pun belum bisa teratasi dan kepastian kick off kembali tak bisa dipastikan.

Pertemuan virtual itu diikuti 10 klub Liga 1 yakni Madura United, Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Arema FC, PSIS Semarang, Persita Tangerang, Persiraja Banda Aceh, PSM Makassar dan Barito Putera.

Berikut empat poin yang disepakati, dan keempat poin tersebut nantinya akan diusulkan ke PT Liga Indonesia Baru selaku operator Liga.

1. Merujuk surat BNPB no. 13/2020 maka kemungkinan kompetisi bisa kick off pada weeks pertama bulan Juni, sehingga bagi klub yang sudah menandatangani kontrak bisnis dengan para pihak untuk memastikan bahwa status gaji pemain, pelatih dan official team dapat dibayar maksimal 25 % sejak bulan Maret sd kick off.

2. Apabila pemerintah menyatakan lockdown total, bencana nasional; Maka secara otomatis semua kontrak bisnis dengan para pihak batal demi hukum. Sehingga klub dibebaskan dari kewajiban yang tertera dalam kontrak, termasuk dengan pemain, pelatih dan official team serta sponsor.

3. Terhadap subsidi kepada klub seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya agar tetap dibayarkan untuk bagian bulan Maret 2020

4. PSSI melalui komite legal melakukan langkah-langkah kongkret dengan menginisiasi keputusan yang dapat melindungi para pihak khususnya klub dari tuntutan atau gugatan para pihak yang dapat merugikan khususnya klub. (*)

https://www.tribunnews.com/superskor/2020/03/24/pandemi-virus-corona-tak-mereda-10-tim-liga-1-adakan-pertemuan-virtual-ini-hasil-keputusannya