Pengertian Lengkap Apa Itu Virus Corona Covid-19, Gejala, Cara Penularan hingga Pencegahan

BANGKAPOS.COM - Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan ada tambahan 64 kasus positif di Indonesia pada hari ini, Minggu (22/3/2020).

Dengan tambahan tersebut, jumlah kasus positif virus corona di Indonesia kini menjadi 514.

Dari data itu, sebanyak 437 pasien positif Covid-19 kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Hingga hari ini, sudah ada 48 pasien Covid-19 yang meninggal di Indonesia. Sementara pasien Covid-19 yang berhasil sembuh mencapai 29 orang.

Masih banyaknya korban berjatuhan diduga karena belum mengerti betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan bila tertular, atau tidak patuh pada imbaun untuk tinggal saja di rumah.

Di bawah ini adalah fakta-fakta tentang virus corona yang dilansir dari drug.com.

Apa itu Covid-19?

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2, pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di provinsi Hubei Cina pada Desember 2019.

Covid-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia terus bertambah.

Covid-19 sebelumnya dikenal sebagai Novel 201 Novel Coronavirus (2019-nCoV) penyakit pernapasan, sebelum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan nama resmi sebagai Covid-19 pada bulan Februari 2020.