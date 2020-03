Rio Ferdinand Samakan Bek Kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, dengan Cafu

BANGKAPOS.COM - Mantan bek Manchester United, Rio Ferdinand, menyamakan bek kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, dengan Cafu yang merupakan legenda timnas Brasil.

Rio Ferdinand mengaku belum pernah melihat bek kanan terbaik setelah Cafu selain Trent Alexander-Arnold.

"Trent Alexander, aku melihatnya ketika melawan Atletico Madrid di Anfield. Jika ada bek kanan muda yang ingin melihat seorang pemain modern yang bermain di bek kanan, (kamu bisa) lihat video 45 menit itu," ucap Ferdinand seperti dikutip BolaSport.com dari Four Four Two.

"Cara dia mengendalikan permainan dari sisi kanan, orang terakhir yang aku lihat bisa melakukan hal semacam itu adalah Cafu," kata eks pilar timnas Inggris itu.

Ferdinand juga menambahkan bahwa Alexander-Arnold bahkan lebih baik dari mantan rekan setimnya, Gary Neville.

"Anda tidak pernah melihat Gary Neville mengumpan bola seperti itu. Sebaik apapun Neville, dia tidak bisa mengumpan bola seperti Trent Alexander," tutur Ferdinand.

Alexander-Arnold memang sedang mengalami masa-masa yang hebat dengan Liverpool dalam beberapa musim terakhir.

Dia berhasil membawa The Reds meraih Liga Champions, Liga Europa, dan Piala Dunia Antarklub.

Musim ini saja, pemain berusia 21 tahun itu mampu mencatatkan 12 assist yang hanya dapat disaingi oleh Kevin de Bruyne (16 assist) di Liga Inggris.

"Trent sungguh-sungguh pemain yang 'gila'. Saya tidak peduli orang berkata apa, dia bermain untuk Liverpool dan saya tidak peduli, dia adalah 'anak kecil' yang bisa bermain bola," ujar Ferdinand.

artikel ini telah tayang di BolaSport.com