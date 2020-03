Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu - Teman Tapi Menikah - Dengarkan Dia: Tak Semua Bisa Ku Ungkapkan

BANGKAPOS.COM - Lagu Teman Tapi Menikah dinyanyikan oleh Ayudia Bing Slamet.

Tak sendiri, Ayudia juga bernyanyi bersama sang suami, Ditto Percussion.

Kemudian keduanya bersama dengan nama Dengarkan Dia. Lagu ini masuk ke dalam mini album mereka, berjudul 11/13.



Ayudia dan Ditto merilis lagu ini pada tahun 2017.



Chord gitar dan lirik lagu Chord gitar dan lirik lagu Teman Tapi Menikah - Dengarkan Dia:[Intro] C F C Fm [Verse] C Am sadar ku akan hadirmu C Am F Fm mengubah jalan hidupku uuu.. C Am kau selalu ada untukku C Am F Fm menjadi teman baikku uuu.. Am D semua..mungkin pernah Am D Dm merasa..apa yang aku rasa C sayang dengan teman F Dm G yang selama ini ada… [Chorus] C Am tak semua bisa ku ungkapkan Dm G seringkali tak berani dibuatnya C namun ku percaya Am Dm G kita kan bersama… C Am suatu hari telah ku ucapkan Dm kata-kata hingga E Am akhirnya kau setuju D/F# Dm G melangkah bersama..selamanya [Instrumental] C F C Fm [Verse] Am D semua..mungkin pernah Am D Dm merasa..apa yang aku rasa C sayang dengan teman F G.. yang selama ini ada… [Chorus] C Am tak semua bisa ku ungkapkan Dm G seringkali tak berani dibuatnya C namun ku percaya Am Dm G kita kan bersama..a.a… C Am suatu hari telah ku ucapkan Dm kata-kata hingga E Am akhirnya kau setuju D/F# Dm G melangkah bersama..selamanya Am D ..bosan itu pasti (mungkinkah kita saling pergi) Dm Fm haaa…. [Instrumental] C Am Dm G C namun ku percaya Am Dm G kita kan bersama…. C Am suatu hari telah ku ucapkan Dm kata-kata hingga E Am akhirnya kau setuju D/F# Dm melangkah bersama.. G C E Am D selamanya aaa huu uuuu.. Dm C bosan itu pasti Am F C tapi kita tak saling pergi..





(Tribunnews.com/Febia Rosada)