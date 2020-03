Waspada Virus Corona Bisa Menyebar Lewat Udara, Begini Penjelasan Para Ahli, Bertahan 17 Hari

BANGKAPOS.COM--Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) telah memperingatkan kemungkinan penularan virus corona melalui udara atau airborne.

Sementara, saat ini social distancing mulai digerakkan untuk meminimalisir penularan Covid-19.

Lantas, mungkinkah virus corona dapat menyebar lewat udara? Jawabannya, mungkin saja virus ini dapat menular melalui udara.

Meski jaga jarak sosial atau social distancing telah dilakukan, kemungkinan risiko penularan masih dapat terjadi.

Bahkan orang tanpa gejala inveksi Covid-19, dapat menularkannya.

Melansir Women's Health, Kamis (19/3/2020), karena ini adalah virus corona baru, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mengakui masih terus dilakukan studi untuk melihat karakteristik virus corona, SARS-CoV-2 ini.

Di antaranya dari bagaimana penyebarannya, tingkat keparahan penyakit yang ditimbulkan dan sejauh mana penyebarannya.

Kemungkinkan penyebaran virus corona di udara dapat saja terjadi. Hal itu juga disampaikan oleh Dr Maria van Kerkhove, Head of Emerging Diseases and Zoonosis Unit WHO.

WHO memperingatkan penularan Covid-19 dari udara bagi para petugas medis.