Gundala Ikut Tenangkan Jokowi yang Sedang Berduka

BANGKAPOS.COM - Rasa duka tengah dirasakan Presiden Joko Widodo atas wafatnya sang ibunda, Sujiatmi Notomiharjo, pada Rabu (25/3/2020).

Segenap pesohor Tanah Air dan sejumlah artis turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga besar Jokowi.

• Ini Satu-satunya Wilayah di Dunia yang Tak Terdampak Virus Corona

Yang terbaru, salah satu tokoh pahlawan Gundala ikut berduka atas wafatnya ibunda dari orang nomor satu di Indonesia ini.

Lewat sebuah karya seni gambar melalui akun Instagram @bumilangitofficial, Gundala tengah menenangkan kesedihan Jokowi yang ditinggal sang ibu tercinta.

D keterangan gambar, disematkan sebuah ungkapan dukacita terhadap Jokowi.

Pada akhir keterangan foto, tertulis doa untuk Sujiatmi Notomiharjo.

“Turut berduka cita atas meninggalnya Ibunda Presiden @ jokowi , Notomiharjo. Mendiang meninggal dunia pada Rabu, 25 Maret 2020 pukul 16.45 WIB di Solo,” tulis akun resmi @bumilangitofficial.

“Semoga almarhumah diterima di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan,” sambungnya.

Sementara itu, warganet yang melihat gambar itu lantas memberikan apresiasi.

“Ini keren banget, tanpa mengurangi rasa hormat dan duka untuk Pak Jokowi.. This is awesome..keep on the good work guys,” tulis @tria22.

“Keren, stay strong Bapak @jokowi,” tulis @marvelionunu.

“Turut berduka Pak @jokowi, Salute buat yang gambar ilustrasinya,” tulis @artbens.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com