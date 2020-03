Krisdayanti Rapat Online Sebagai Dewan Usai Kontroversi Liburan ke Eropa Saat Pandemi Virus Corona

BANGKAPOS.COM - Penyanyi sekaligus anggota DPR Krisdayanti diketahui belakangan ini melakukan liburan ke Swiss bersama keluarganya.



Plesiran yang dilakukan Krisdayanti tersebut pun menimbulkan kontroversi.



Pasalnya, Krisdayanti melakukan liburan tersebut saat virus corona atau Covid-19 sedang mewabah.



Banyak netizen yang mengkritik Krisdayanti karena dianggap tak berempati atas situasi yang sedang terjadi.



Mengingat dirinya adalah salah satu anggota DPR, banyak yang menyayangkan aktivitas Krisdayanti tersebut.



Apalagi di Indonesia pemerintah mengimbau masyarakat agar melakukan social distancing.



Mengetahui Krisdayanti dikritik banyak pihak, sang suami, Raul Lemos pun agkat bicara baru-baru ini.



Dalam klarifikasinya Raul Lemos mengaku bahwa dirinyalah yang bersalah dalam kasus ini.



Tak hanya itu, pengusaha asal Timor Leste ini juga meminta agar publik tidak memojokkan sang istri.



Kini, diketahui bahwa Krisdayanti dan keluarga sudah menyelesaikan liburannya.



Pulang dari liburan, Krisdayanti ini pun langsung menunjukkan bukti dirinya sudah mulai bekerja sebagai anggota dewan.



Hal ini ia tunjukkan melalui fitur Instagram Story, yang diunggah pada Selasa (24/03).



Adik Yuni Shara tersebut mengunggah video singkat dirinya yang sedang melakukan rapat online.



Dalam unggahan tersebut, Krisdayanti menampilkan jika dirinya saat ini memang tengah berada di rumah.



Sang Diva pun terlihat sangat fokus mengikuti rapat bersama anggota DPR RI lainnya.



Dari unggahannya diketahui Krisdayanti juga berkomunikasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Becana (BNPB).



Meski melakukan rapat online, Krisdayanti tetap terlihat totalitas.



Sama seperti biasanya, wajahnya terlihat dipoles dengan make up tebal yang menjadi ciri khas Krisdayanti.



Dalam postingan tersebut, mantan istri Anang Hermasnyah ini juga menandai akun Instagram @dpr_ri.



Klarifikasi Panjang



Sebelumnya, melalui instagram yang sama Krisdayanti melakukan klarifikasi panjang soal kebergiannya ke Swiss bersama keluarga.



Bismillahirrahmanirrahim.Beberapa hari ini saya membaca, melihat, menyimak baik2 dan mendengar berbagai tanggapan, kritik dan komentar masyarakat yang bernada menghujat dan menyalahkan kami khususnya istri saya pada acara liburan ( family time ) kami, tanpa bermaksud membela diri, bersama ini saya membuat klarifikasi sbb :



1). Rencana liburan keluarga tersebut, telah saya rancang, rencanakan jauh jauh hari sebelumnya. Bahkan rencana itu sudah matang 2 bulan lalu jauh sebelum COVID-19 menyebar kemana-mana.



Tidak mudah bagi saya untuk menjadwalkan waktu untuk menikmati family time,karena kami tinggal terpisah antara 2 negara dgn kesibukan masing2 dan juga waktu sekolahnya anak2.



Saya harus terlebih dulu mengatur schedule saya yg padat, menyesuaikan jadwal libur sekolah anak anak, jadwal kosong istri saya sebagai anggota DPR disela sela masa sidang dan masa reses yang telah dia jalani.



Setelah mempertimbangkan agenda dan time schedule masing2 secara matang, saya telah membuat keputusan dan mengatur tgl 12 sampai 27 Maret 2020 sebagai pilihan family time yg menurut saya cocok.



Sebagai kepala keluarga,ayah bagi anak2 dan juga orang tua yg ingin menyenangkan anak2 pasti ingin selalu melakukan yg terbaik demi kesenangan orang2 yg saya cintai.



Oleh karena itu kalau ada yang disalahkan akan kejadian ini sayalah sebagai suami dan kepala rumah tangga yang paling bertanggung jawab sebagai pihak yang disalahkan. Bukan istri saya



2). Ketika jadwal liburan itu tiba, keadaan masih terkendali, tidak ada travel warning yang saya terima termasuk dari negara2 yang akan kami kunjungi : Swiss,Spanyol,Portugal dan Perancis.



Semua visa buat istri dan anak2 saya urus dan dapatkan secara normal sesuai aturan yg berlaku.



Kalau saat saya mengajukan visa untuk istri dan anak2 saya kondisi sudah seburuk sekarang, pasti visa mereka sudah ditolak ! Bila pun visa mereka diterima saya tidak mungkin menjadi bodoh untuk menempatkan istri dan anak2 saya yang saya cintai dalam resiko terpapar virus yang sangat berbahaya tersebut.



3). Untuk itu secara terbuka saya Raul Lemos, secara pribadi ingin mengajukan permintaan maaf yg sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya bagi semua yang membuat komentar, kritik, hujatan dsb.



Saya terima sebagai kepedulian bagi kita semua dan bahan introspeksi bagi saya pribadi.



Untuk itu dari hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih kepada semua kepedulian yang kami terima. Kami juga berdoa memohon kepada ALLAH YME agar memberi pertolongan dan perlindungan kepada kita semua.



Terutama kepada tenaga2 medis,perawat dan sukarelawan yg begitu tegar dan kuat menjalankan tugas tanpa lelah, semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada semuanya amin...3X YRA.





Sebelumnya Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak mengetahuinya kader PDIP Krisdayanti liburan ke Swiss.



Padahal, kata Djarot, berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP pada 4 Februari 2020 lalu, semua kader diminta melakukan sosialisasi dan edukasi Virus Corona kepada masyarakat.

"Kita tidak tahu (Krisdayanti keluar negeri). Sudah ada instruksi agar semua kader aktif untuk sosialisasikan dan mengedukasi kepada warga tentang pencegahan Virus Corona," kata Djarot ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (20/3/2020).Djarot menyayangkan Krisdayanti selaku anggota DPR melakukan perjalanan ke luar negeri di tengah wabah Virus Corona.Ia pun memastikan bahwa DPP akan memberikan peringatan kepada Krisdayanti."Pasti kita kasih peringatan, harusnya waktu reses yang bersangkutan turun di dapil dan memberikan edukasi kepada rakyat untuk pencegahan Covid-19," ujarnya.Sebelumnya diberitakan, penyanyi sekaligus anggota DPR Krisdayanti bersama suaminya, Raul Lemos, beserta kedua anaknya tengah berlibur ke Eropa, tepatnya ke Swiss.Dari unggahan di akun Instagram-nya, KD sudah hampir sepekan berada di negara yang dikelilingi Pegunungan Alpen tersebut.Manajer Krisdayanti, Selby mengatakan, jika melihat jadwal semula, KD masih memiliki beberapa hari untuk berlibur di Swiss."Harusnya sampai tanggal 27 (Maret 2020), cuma belum tahu pulangnya," ucap Selby kepada Kompas.com via sambungan telepon, Kamis (19/3/2020).Namun, Selby mengatakan, Krisdayanti berencana mempercepat jadwal kepulangannya ke Tanah Air.Usai Klarifikasi, Krisdayanti Unggah Bukti Work From Home Sebagai Anggota DPR, Rapat dengan BNPBArtikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Usai Klarifikasi, Krisdayanti Unggah Bukti Work From Home Sebagai Anggota DPR, Rapat dengan BNPB, https://wartakota.tribunnews.com/2020/03/26/usai-klarifikasi-krisdayanti-unggah-bukti-work-from-home-sebagai-anggota-dpr-rapat-dengan-bnpb