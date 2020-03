Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Nike Ardilla - Biarkan Cintamu Berlalu - Main dari Am

BANGKAPOS.COM - Nike Ardilla lahir dengan nama Raden Rara Nike Ratnadilla Kusnadi di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 27 Desember 1975, putri dari pasangan R. Eddy Kusnadi dan Nining Ningsihrat.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Nike Ardilla - Biarkan Cintamu Berlalu, Kunci Mudah dari Am

Intro : Am E Am F C F G



Am G

biarkan ku pergi

F C

menyusuri jalan berliku

Dm Am

walau sakit kurasakan

B E

tanpa cinta lagi..



Am G

mimpi-mimpi yang indah

F C

hanya sementara saja

Dm Am

bagai bunga telah layu

E Am

kau campakkan diriku..



C G

begini.. akhirnya kisah cintaku

C

terluka.. di relung hati yang dalam

E

ku coba tuk bernyanyi

Am

walau dalam sepi

F

harus aku lupakan

Dm

kisah kasih denganmu

E

biarkanlah menjauh..



Chorus :

C G

biar (biar).. biarkan aku sendiri

F C E-F-G

biar (biar).. kuikuti nasib ini

C G

biar (biar).. hidup tanpa cinta lagi

F

aku pun tak sanggup lagi

G

mengikuti cara hidupmu

Am

biar ku t'rima luka ini..



Int. : Am F Dm E

Am F Dm E Am E Am F C F G



==> Kembali ke : (*), (#), Chorus



Chorus (3x) :

C G

biar (biar).. biarkan aku sendiri

F C E-F-G

biar (biar).. kuikuti nasib ini

C G

biar (biar).. hidup tanpa cinta lagi

F C

biar (biar).. ku terima luka ini

