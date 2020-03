BANGKAPOS.COM - Nike Ardilla lahir dengan nama Raden Rara Nike Ratnadilla Kusnadi di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 27 Desember 1975, putri dari pasangan R. Eddy Kusnadi dan Nining Ningsihrat.

Sejak kecil, Nike memang sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia tarik suara. Bakat menyanyi Nike mulai tumbuh sejak masih berumur 5 tahun. Darah seni Nike mengalir dari kakeknya, yang merupakan seorang penyanyi keroncong.

Ketika berusia 5 tahun, Nike sudah berani tampil menyanyi saat ada acara keluarga di rumahnya. Nike kecil memang aktif dengan kegiatan-kegiatan seni.

Dari mulai tarik suara, sampai dengan menari tarian daerah. Niatnya menekuni panggung tarik suara semakin serius setelah ia berhasil menjadi Juara Harapan I dalam ajang Lagu Pilihanku TVRI dan Juara Festival Pop Singer HAPMI Kodya Bandung pada tahun 1985, saat masih berusia 10 tahun.

Nike juga rutin mengikuti berbagai festival musik mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, dan pernah mewakili provinsi Jawa Barat dalam ajang Festival Pop Singer tingkat nasional.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Nike Ardilla - Bintang Kehidupan, Kunci Mudah dari Am



Intro : Am…G…F…C

Dm…Am…E….



Am G

….Jenuh aku mendengar

F

manisnya kata cinta

C

lebih baik sendiri



Dm E

….Bukannya sekali

Am

seringku mencoba

F C

namun ku gagal lagi



Dm Dm-Em-F

….Mungkin nasib ini

G

suratan tanganku

(Am)

harus tabah menjalani



Int. Am..G..F..C

Dm..Am..E…



Am G

….Jauh sudah langkahku

F

menyusuri hidupku

C

yang penuh tanda tanya



Dm E

….Kadang hati bimbang

Am

menentukan sikapku

F C

tiada tempat mengadu



Dm Dm-Em-F

….Hanya iman di dada

G

yang membuatku mampu

(Am)

s’lalu tabah menjalani



Int. Am..G-Am..-G



Reff 1:

C G

..Malam malam aku sendiri

F C

….Tanpa cintamu lagi

Dm G

Houwo..hoo..oo

C G

….Hanya satu keyakinanku

F

….Bintang kan bersinar

C G F

….Menerpa hidupku

G (Am)

Bahagia kan datang...



Musik: Am..Em..F..C..

hooo oo..

Dm..Am..F..E...



Am G

….Jenuh aku mendengar

F

manisnya kata cinta

C

lebih baik sendiri



Dm E

….Bukannya sekali

Am

seringku mencoba

F C

namun ku gagal lagi



Dm Dm-Em-F

….Hanya iman di dada

G

yang membuatku mampu

(Am)

s’lalu tabah menjalani



Int. Am..G-Am..-G



Reff 2:

C G

..Malam malam aku sendiri

F C

….Tanpa cintamu lagi

Dm G

Houwo..hoo..oo

C G

….Hanya satu keyakinanku

F

….Bintang kan bersinar

C G F

….Menerpa hidupku

G F

Bahagia kan datang

F G C

Hoo..hoo..hoo



Kembali ke : Reff 2

Fade out