Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Nike Ardilla - Seberkas Sinar - Main dari Kunci Am

Capo fret 5



Intro : Am Em F Am

Am Em F -G Am..



Am

Kala ku seorang diri

Am

Hanya berteman sepi

G

Dan angin malam….

F -Em

Ku coba merenungi….

Dm F E G-F-E

tentang jalan hidupku.. ho.. ooo..



Am

Ku langkahkan kakiku

Am

Dan menyimak sebuah

G

Arti kehidupan..

F F-Em-Dm

Hati selalu bertanya..

Dm-Em-F E

Adakah.. kasih suci..



Am Dm

Dalam cinta.. ha ha..

G C

Adakah cintamu..

F Dm E

Ha ha ha ha ha..



Reff:

C G F-Em-F-Em

Seberkas cahaya terang..

C F G F-F-F

Menyinari hidupku..

C G E Am G

Sesejuk embun embun di pagi hari..

F E Am

Dambaan insan.. di dunia ini..



Am Dm G C

Ha ha ha.. ha ha a ha..

F Dm E

Ha ha ha ha ha..



Reff:

C G F-Em-F-Em

Seberkas cahaya terang..

C F G F-F-F

Menyinari hidupku..

C G E Am G

Sesejuk embun embun di pagi hari..

F E Am

Dambaan insan.. di dunia ini..



Musik: Am Em F E

Am Dm G C

F Dm E..

Am



Am

Jauh ku dengar lagu

Am

Di keheningan malam..

G

Aku sendiri..



F F-Em-Dm

Ku coba merenungi..

Dm-Em-F E

Tentang jalan hidupku..



Am Dm

Dalam cinta.. ha ha..

G C

Adakah cintamu..

F Dm E

Ha ha ha ha ha..



Reff II:

C G F-Em-F-Em

Seberkas cahaya terang..

C F G F-F-F

Menyinari hidupku..

C G F-Em-F-Em

Sesejuk embun pagi..

C F G F-F-F

Dalam cita cintaku..



C G F-Em-F-Em

Seberkas cahaya terang..

C F G F-F-F

Menyinari hidupku..

C G F-Em-F-Em

Sesejuk embun pagi..

C F G F-F-F

Dalam cita cintaku..