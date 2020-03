Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Nike Ardilla - Suara Hati - Main dari Am

BANGKAPOS.COM - Nike Ardilla lahir dengan nama Raden Rara Nike Ratnadilla Kusnadi di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 27 Desember 1975, putri dari pasangan R. Eddy Kusnadi dan Nining Ningsihrat.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Nike Ardilla - Suara Hati, Kunci Mudah dari Am

Intro : Am…G…F…Am

.

Am Dm G C

Izinkan cintaku..berbunga dihatimu

Am Dm Em E

biar terus mekar.. jadi kenyataan

.

Am Dm G C

Tlah lama ku dahaga..belaian seorang insan

Am Dm E Am...

S’moga bersamamu....ceria hidupku

.

Reff:

E

Ku tak akan bersuara

Am

Walau dirimu kekurangan

G Am

Hanya setiamu itu.. kuharapkan

E

Ku tak akan menduakan

Am

Walau kilauan menggoda

Dm Am

Kasih dan sayangku.. tetap utuh untukmu

E F

hanya kupinta darimu....setialah selamanya

Dm E

sehingga abadi... cinta ini sayang...

Am.......

oh itu kudoakan....

.

Musik : G…C…Dm…Am

G…E…F……G……Am

.

Kembali ke Reff:

.

Am Dm

Tak mugkin kan terjadi

G C

kehancuran cinta kita

Am Dm E Am

Andainya hatimu, seperti hatiku...

Am Dm E Am

Andainya hatimu, seperti hatiku...

.

Outro : Dm…Am…E…Am