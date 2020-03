Jangan Khawatir Jika Tempat Gym Tutup Sementara, Ini Cara Melatih Otot dengan Olahraga di Rumah

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Mengantisipasi penyebaran virus Corona Covid-19 membuat beberapa tempat Gym harus rela menutup tempatnya. .

Namun hal ini tentunya tak harus membuat para Gym mania juga ikut berhenti untuk melakukan latihan angkat beban tersebut.

Banyak cara digunakan untuk mengganti angkat beban yang biasa dilakukan di tempat Gym, menjadi olahraga penuh keringat di dalam rumah.

Instruktur Gym Rajawali Sport Center, yakni Kurniawan, membagi beberapa tips dan trik guna melatih otot-otot walau sedang berada di rumah.

Bahkan Kurniawan juga menegaskan walau melakukan aktivitas dirumah, tak perlu khawatir dengan bentuk otot yang mengecil.

"Untuk saat ini kita di rumah aja, isi waktu luang anda dengan berolahraga di rumah seperti membersihkan rumah. Untuk para Gym mania jangan takut akan ototnya hilang, otot itu tidak mudah dibentuk dan tidak mudah hilang," tegasnya saat dikonfirmasi Bangkapos.com, Jum'at (27/03/2020).

Kurniawan juga memberikan tips dan trik, beberapa teknik untuk melakukan olahraga walaupun sedang berada rumah.

"Tetap olahraga di rumah mengatur pola makan, kalori dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh lalu istirahat yang cukup. Untuk olahraganya bisa dengan full body workout, untuk latihan yang bisa dilakukan di rumah. Untuk melatih otot dada bisa melakukan push up, bahu dengan pike Push up, kekuatan kaki dengan squat, lengan dapat dilakulan dengan pull up di tiang pintu rumah dan otot perut bisa dengan sit up atau plank," ujarnya.

Tak hanya olahraga fisik, Kurniawan juga menyarankan untuk minum madu atau multivitamin Centrum Man.

"Multivitamin membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin yang diperlukan untuk tubuh kita, tapi bagusnya kita makan makanan dari sumber yang alami dan yang bernutrisi untuk tubuh kita. Jadikan sebagai gaya hidup, aspek yang harus seimbang adalah olahraga, nutrisi, istirahat yang cukup, bagusnya konsumsi madu alami," jelasnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)