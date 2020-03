Pengumuman II (Kedua) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Bank Mandiri 27 Maret 2020

BANGKAPOS.COM - Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Regional Retail Collection & Recovery Palembang akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (closed bidding) dengan perantaraan KPKNL Pangkalpinang terhadap jaminan hutang debitur atas nama:

1. Yan Horman

a. Sebidang tanah dan bangunan (Rumah Toko) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHGB No. 40 Tgl. 01 Maret 2013, atas nama Indriyani, Luas Tanah = 68 M2, Luas Bangunan = 195,75 M2, terletak di Ruko Citraland Botanical City, Tipe I Jalan Alexander, Blok E No. 05 Kel. Temberan, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp.1,140,500,000,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 342,150,000,-

b. Sebidang tanah dan bangunan (Rumah Toko) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHGB No.39 Tgl. 01 Maret 2013, atas nama Indriyani, Luas Tanah = 68 M2, Luas Bangunan = 195,75 M2, terletak di Ruko Citraland Botanical City, Tipe I Jalan Alexander, Blok E No. 06 Kel. Temberan, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp.1,140,500,000,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 342,150,000,-

2. Samuel Reimoun Nikson Latuny

Berupa tanah dan bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHGB No. 1240 Tgl. 07 Mei 2012, atas nama Samuel Reimoun Nikson Latuny, Luas Tanah = 105 M2, Luas Bangunan = 55 M2, terletak di Perumahan Graha Puri Cluster Angsana II Blok C2 No. 29, Jl. Raya Selindung, Kel. Selindung, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp. 348,750,000,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 104,625,000,-

3. Muhammad Amin Palepi

Sebidang tanah dan bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHGB No. 1436 Tgl. 13 Januari 2010, atas nama Heny Nanik Supriyanti, Luas Tanah = 200 M2, Luas Bangunan = 75 M2, terletak di Perumahan Taman Tanjung Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 191 Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp.302,800,000,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 90,840,000,-

4. Soenaryo

Sebidang tanah dan bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHGB No.622 Tgl. 07 Januari 2014, atas nama Soenaryo, Luas Tanah = 105 M2, Luas Bangunan = 55 M2, terletak di Perumahan Taman Tanjung Bunga Cluster Lili Blok I No. 108 Kel. Temberan, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp.312,500,000,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 93,750,000,-

A. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain www.lelang.go.id, sejak pengumuman terbit sampai dengan :

Hari/tanggal : Senin, 13 April 2020

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang

Jalan A. Yani No. 8, Pangkalpinang.

B. Pembukaan penawaran dan penetapan lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan sesaat setelah batas akhir penawaran sebagaimana huruf A tersebut diatas

SYARAT-SYARAT LELANG :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran tertutup (closed Bidding) melalui internet menggunakan Aplikasi Lelang Indonesia yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Syarat & Ketentuan” pada domain tersebut.

2. Calon peserta dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan menggunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang yang bertindak selau kuasa perorangan/badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa.

3. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan.

4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari sistem Aplikasi Lelalng Indonesia melalui email masing-masing peserta, setelah menyetorkan uang jaminan lelang.

5. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) dan Peserta Lelang dapat melihat obyek lelang sampai dengan hari pelaksanaan lelang.

6. Pemenang lelang yang dinyatakan pemenang wajib melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% dari harga lelang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, penunjukan pemenang lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang dan Uang Jaminan Penawaran Lelang akan disetorkan ke Kas Negara.

7. Pemenang lelang akan diumumkan melalui email masing-masing peserta yang ditetapkan sebagai pemenang lelang.

8. Informasi selanjutnya dapat ditanyakan kepada KPKNL Pangkal Pinang, Telp (0717) 435333 Fax. (0717) 438300 atau PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Regional Retail Collection & Recovery Region II/Sumatera 2 Telp. (0711) 6053100 ext 7515514.

Pangkalpinang, 27 Maret 2020

PT. Bank Mandiri (Persero). Tbk

Regional Retail Collection & Recovery

Region II/Sumatera 2

Hartawan

Assistant Vice President