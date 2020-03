Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kahitna - Aku, Dirimu, Dirinya - Main dari Kunci F

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kahitna - Aku, Dirimu, Dirinya, Kunci Mudah dari F

F A

Tak ada



Dm A# C

Yang harus kita sesali



F A

Semua indah



Dm A# C

Yang pernah kita alami



Gm Am

Meskipun terbatas



Dm

Dan tak mungkin



A# C

Terikat janji abadi



[Chorus]



D A/C# Bm

Aku dirimu dirinya



A G F#m

Tak akan pernah mengerti



Em A

Tentang suratan



D A/C# Bm

Aku dirimu dirinya



A G F#m

Tak resah bila sadari



Em A D

Cinta takkan salah



[Bridge]



A# Am Gm Dm

Andai waktu bisa kita putar kembali



A# Am Gm A

Jalinan cerita mungkin tak begini



[Chorus]



D A/C# Bm

Aku dirimu dirinya



A G F#m

Tak akan pernah mengerti



Em A

Tentang suratan



D A/C# Bm

Aku dirimu dirinya



A G F#m

Tak resah bila sadari



Em A D

Cinta takkan salah



[Intro] F A Dm A# (2x)



Gm Am

Meskipun terbatas



Dm

Saling pandang



A# C

Dan tak akan lebih lagi



[Chorus]



D A/C# Bm

Aku dirimu dirinya



A G F#m

Tak akan pernah mengerti



Em A

Tentang suratan



D A/C# Bm

Aku dirimu dirinya



A G F#m

Tak resah bila sadari



Em A

Cinta takkan salah



[Intro] F C Dm C A# Am



Gm C

tentang suratan...



[Intro] F C Dm



C A# Am

tak akan aku sesali



Gm C F

cinta takkan salah



[Intro] C Dm C A# Am Gm C



F C Dm C A# Am Gm C F A# F A#

cinta takkan salah





Chord dan Lirik Lagu Kahitna (TRIBUNNEWS)

Kahitna adalah grup musik asal Bandung, Jawa Barat yang dibentuk pada 24 Juni 1996, dimotori oleh musisi Yovie Widianto yang sekaligus pemegang keyboard.

Dengan aransemen musik yang cantik, Kahitna berhasil menggabungkan unsur jazz, pop, fussion dan etnik yang memikat hati para Soulmate, sebutan untuk fans Kahitna.

Nama Kahitna sendiri berasal dari bahasa Philipina, yang berarti 'meskipun demikian', namun akhirnya dipelesetkan menjadi bahasa Sunda 'Ka' dan 'Na' yang merupakan awalan dan akhiran. Sehingga ketika disatukan artinya menjadi 'yang paling hits'.

Personelnya terdiri atas Yovie Widianto (piano, keyboard), Mario Ginanjar (vokalis), Hedi Yunus (vokalis), Carlo Saba (vokalis), Dody Isnaini (bass), Harry Suhardiman (perkusi), D. Bambang Purwono (keyboard), Budiana Nugraha (drum) dan Andrie Bayuaji (gitar).

Selain ada satu orang personil yang sempat tergabung dalam Kahitna, namun akhirnya keluar dan meniti karir sendiri, yaitu Ronny Waluya.