Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kahitna - Cinta Indonesia - Main dari Kunci E

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kahitna - Cinta Indonesia, Kunci Mudah dari E

E Bm C#m

cinta, cinta, cinta indonesia

F#m

laut nan membiru terbentang

B

dilangit bertaburan bintang (benderang)

G#m C#

oh ibu pertiwiku nan elok rupawan..

F#m B

inilah lagu persembahan

Em D C

ya Tuhan kudengar bisikmu di ke-

D Em

syahduan suara seruling

D C B

kala malam yang hening..

Em D C

menggugah jiwaku, menyadarkanku

D G

senantiasa setia mengabdi berbakti

C F B

dan aku pun berseru..

E Bm C#m

cinta, cinta, cinta indonesia

F#m

padamu beta t'lah menyatu

B

padamu beta kan setia (membela)

G#m C#

oh tanah tumpah darah nan suci mulia..

F#m B

inilah janjiku padamu

(Instrument)

Em D C

ya Tuhan kudengar bisikmu di ke-

D Em

syahduan suara seruling

D C B

kala malam yang hening..

Em D C

menggugah jiwaku, menyadarkanku

D G

senantiasa setia mengabdi berbakti

C F B C

dan aku pun berseru.. oh..

F Cm Dm

cinta, cinta, cinta indonesia

Gm

padamu beta t'lah menyatu

C

padamu beta kan setia (membela)

Am D

oh tanah tumpah darah nan suci mulia..

Gm Am D

inilah janjiku padamu

Gm Am D Gm

inilah janjiku padamu.. huwoo..

Am D Gm

oh tanah tumpah darah nan suci mulia..

Am D Gm A# C

inilah janjiku padamu.. indonesia !!