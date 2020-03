Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kahitna - Untukku - Main dari Kunci Dm

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kahitna - Untukku, Kunci Mudah dari Dm

F

Kemana langkahku pergi

Gm Am Gm

Slalu ada bayangmu

F

Ku yakin makna nurani

Gm C

Kau takkan pernah terganti

F

Saat lautan kau sebrangi

Gm Am Gm

Janganlah ragu bersauh

F

Ku percaya hati kecilku

Gm F

Kau takkan berpaling

[Chorus]

F Gm Am Gm

Walau ke ujung dunia pasti akan kunanti

F Gm Em A Dm

Meski ke tujuh samudra pasti ku kan menunggu

F#m Gm C

Karena ku yakin Kau hanya untukku

[Intro] F Gm Am Gm

F

Saat lautan kau sebrangi

Gm Am Gm

Janganlah ragu bersauh

F

Ku yakin makna nurani

Gm C

Kau takkan pernah terganti

F

Pandanglah bintang berpijar

Gm Am Gm

Kau tak pernah tersembunyi

Am

Dimana engkau berada

A# C F

Di sana cintaku



[Chorus]

F Gm Am Gm

Walau ke ujung dunia pasti akan kunanti

F Gm Em A Dm

Meski ke tujuh samudra pasti ku kan menunggu

F#m Gm Am F D

Karena ku yakin Kau hanya untukku

Gm C A# Am G# D#

Karena ku yakin Kau hanya untukku



[Intro] G# D#/G Fm D# (2x)

G# D#/G Fm D#

Disaat engkau di sana

G# D#/G Fm D#

Kadang langit terasa gelapnya

A#

Namun bintang kan tunjukan

D#

Rinduku pada dirinya

[Chorus]

F Gm Am Gm

Walau ke ujung dunia pasti akan kunanti

F Gm Em A Dm

Meski ke tujuh samudra pasti ku kan menunggu

[Chorus] [Overtone]

G Am Bm Am

Walau ke ujung dunia pasti akan kunanti

G Am Bm Am

Meski ke tujuh samudra pasti ku kan menunggu

G Am Bm Am

Walau ke ujung dunia pasti akan kunanti

G Am F#m B Em

Meski ke tujuh samudra pasti ku kan menunggu

G#m Am D G E

Karena ku yakin Kau hanya untukku

Am Bm C G/B

Karena ku yakin Kau hanya untukku

Am

hanya untukku