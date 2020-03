Wabah Virus Corona, Bank Mandiri Syariah Tawarkan Solusi All-in-one Perbankan

BANGKAPOS.COM - Untuk meredam penyebaran virus Corona, social distancing (pembatasan temu muka) hingga self quarantine (mengkarantina diri) sedikit banyak mengubah segala sendi kegiatan kehidupan secara drastis, tidak terkecuali untuk urusan perbankan.

Untuk itu Bank Mandiri Syariah menawarkan solusi agar nasabahnya tetap bisa melakukan berbagai transaksi melalui aplikasi Bank yang bisa diakses dari smartphone.

“Komitmen kami menjaga kenyamanan nasabah selama pandemi ini berlangsung dapat terlihat di Mandiri Syariah Mobile. Di mana nasabah dapat melakukan semua kebutuhan transaksi penting tanpa harus pergi ke luar rumah,” jelas Ahmad Reza, selaku corporate secretary Bank Syariah Mandiri.

Aplikasi Mandiri Syariah Mobile (MSM) tersedia di App Store untuk iOS dan PlayStore untuk Android. Dengannya, nasabah Bank Mandiri Syariah dapat tetap mengakses layanan perbankan sambil bekerja dari rumah.

Layanan transaksi seperti pembayaran kewajban bulanan mencakup tagihan PLN, telepon, uang kuliah, asuransi, internet, BPJS, sampai bayar zakat infaq dan sodaqoh bisa dilakukan melalui MSM.

Membeli voucher pra bayar seperti token PLN dan pulsa isi ulang ponsel, dapat dilakukan di aplikasi ini. Bahkan nasabah dapat melakukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang periode pertama pelunasannya tengah berlangsung saat ini.

MSM pun dapat berfungsi sebagai alat belanja. Selain bisa top up saldo, terdapat layanan belanja online melalui fitur Transfer ke rekening non BSM. Nasabah pun bisa pilih menu pembayaran, lalu pilih menu e-Commerce selanjutnya tinggal pilih platform belanja online. Sehingga, berbelanja apapun sudah tidak perlu khawatir dengan penyebaran virus di luar rumah.

“Kami berupaya menjadikan MSM sebagai aplikasi superapp dimana nasabah tidak perlu pindah-pindah aplikasi lagi. All in one semuanya ada di Mandiri Syariah Mobile,” tutup Reza.

SUMBER: INFOKOMPUTER