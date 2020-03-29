Ini Harga Terbaru Handphone Vivo Akhir Maret 2020
Memasuki akhir bulan Maret 2020, Bangkapos.com akan membagikan informasi mengenai harga Handphone Vivo terbaru.
BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Memasuki akhir bulan Maret 2020, Bangkapos.com akan membagikan informasi mengenai harga Handphone Vivo terbaru.
Harga tersebut berdasarkan pantauan Bangkapos.com di konter yang ada di Kecamatan Parittiga, Sabtu (28/3/2020).
Berikut Bangkapos.com rangkum harga Handphone Vivo beserta spesifikasinya.
Vivo Y91C harga Rp 1.499.000
- 6.22 HD + Ultra All Screen
- 2GB RAM + 32GB ROM
- 4030mAh Battery
- 13MP Rear Camera
Vivo Y12 Rp 1.799.000
- RAM 3GB + 32GB ROM
- 5000 mAh Battery
- Al Triple Rear Camera
- 6.35 HD + Ultra All Screen
Vivo Y12 Rp 1.999.000
- RAM 3GB + 64GB ROM
- 5000 mAh Battery
- Al Triple Rear Camera
- 6.35 HD + Ultra All Screen
Vivo Y15 harga Rp 2.299.000
- 4GB RAM + 64GB ROM
- 5000mAh Battery
- Al Triple Rear Camera
- 16MP Front Camera
- 6.35 HD + Ultra All Screen
Vivo Y17 Rp 2.399.000
- Al Triple Rear Camera
- 5000mAh Battery
- Dual Engine Fast Charging
- 4GB RAM + 128GB ROM
- 6.35 HD + Ultra All Screen
Vivo Y19 Rp 2.999.000
- 6GB RAM + 128 GB ROM
- 5000mAh Battery
- Dual Engine Fast Charging
- 6.53 FHD+ Ultra All Screen
- Al Multi Mode Camera
Vivo S1 Pro Rp 3.699.000
- 48MP Al Quad Camera
- 32MP Selfie Camera
- Ram 8GB, Rom 128GB
Vivo V17 Pro Rp 4.999.000
- 48MP Al Quad Camera
- 32MP Dual Pop Up Selfie
- 6.44 FHD+ Ultimate All Screen
- 8GB RAM + 128GB ROM
Itulah beberapa harga Handphone Vivo terbaru beserta spesifikasinya jeoang akhir Maret 2020.
(Bangkapos.com/Widodo)
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