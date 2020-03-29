Ini Harga Terbaru Handphone Vivo Akhir Maret 2020

Memasuki akhir bulan Maret 2020, Bangkapos.com akan membagikan informasi mengenai harga Handphone Vivo terbaru.

Ini Harga Terbaru Handphone Vivo Akhir Maret 2020
Indah
Vivo V19 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Memasuki akhir bulan Maret 2020, Bangkapos.com akan membagikan informasi mengenai harga Handphone Vivo terbaru.

Harga tersebut berdasarkan pantauan Bangkapos.com di konter yang ada di Kecamatan Parittiga, Sabtu (28/3/2020).

Berikut Bangkapos.com rangkum harga Handphone Vivo beserta spesifikasinya.

Vivo Y91C harga Rp 1.499.000
- 6.22 HD + Ultra All Screen
- 2GB RAM + 32GB ROM
- 4030mAh Battery
- 13MP Rear Camera

Vivo Y12 Rp 1.799.000
- RAM 3GB + 32GB ROM
- 5000 mAh Battery
- Al Triple Rear Camera
- 6.35 HD + Ultra All Screen

Vivo Y12 Rp 1.999.000
- RAM 3GB + 64GB ROM
- 5000 mAh Battery
- Al Triple Rear Camera
- 6.35 HD + Ultra All Screen

Vivo Y15 harga Rp 2.299.000
- 4GB RAM + 64GB ROM
- 5000mAh Battery
- Al Triple Rear Camera
- 16MP Front Camera
- 6.35 HD + Ultra All Screen

Vivo Y17 Rp 2.399.000
- Al Triple Rear Camera
- 5000mAh Battery
- Dual Engine Fast Charging
- 4GB RAM + 128GB ROM
- 6.35 HD + Ultra All Screen

Vivo Y19 Rp 2.999.000
- 6GB RAM + 128 GB ROM
- 5000mAh Battery
- Dual Engine Fast Charging
- 6.53 FHD+ Ultra All Screen
- Al Multi Mode Camera

Vivo S1 Pro Rp 3.699.000
- 48MP Al Quad Camera
- 32MP Selfie Camera
- Ram 8GB, Rom 128GB

Vivo V17 Pro Rp 4.999.000
- 48MP Al Quad Camera
- 32MP Dual Pop Up Selfie
- 6.44 FHD+ Ultimate All Screen
- 8GB RAM + 128GB ROM

Itulah beberapa harga Handphone Vivo terbaru beserta spesifikasinya jeoang akhir Maret 2020.

(Bangkapos.com/Widodo)

Tags
harga vivo terbaru
Vivo Y15
Bangkapos.com
Berita Populer
Penulis: Widodo
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
Video Pilihan
Oknum Polisi Diduga Cabuli Ibu Mertuanya, Pelaku Baru 6 Bulan Menikah dengan Anak Korban
Oknum Polisi Diduga Cabuli Ibu Mertuanya, Pelaku Baru 6 Bulan Menikah dengan Anak Korban
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan