Kapan Vaksin Corona Virus Siap? Benarkah Saat Ini Proses Ujicoba Sedang Dilakukan

UJI COBA manusia akan segera dimulai - tetapi bahkan jika itu berjalan dengan baik, ada banyak rintangan sebelum imunisasi global dimungkinkan. Demikian laporan theguardian.com, berjudul ''Coronavirus vaccine: when will it be ready?''

Dalam laporan itu disebutkan setelah Organisasi Kesehatan Dunia akhirnya menyatakan pandemi, semua mata beralih ke prospek vaksin, karena hanya vaksin yang dapat mencegah orang jatuh sakit.

Sekitar 35 perusahaan dan lembaga akademik berlomba untuk membuat vaksin semacam itu, setidaknya empat di antaranya sudah memiliki kandidat yang telah mereka uji pada hewan. Yang pertama - diproduksi oleh firma biotek Moderna yang berbasis di Boston - akan segera memasuki uji coba manusia.

China juga sedang melakukannya. Penelitian di seluruh dunia sedang mempelajari bagaimana virus itu menyerang sel manusia dan membuat orang sakit.

Coronaviruses telah menyebabkan dua epidemi baru lainnya - sindrom pernafasan akut yang parah (Sars) di Cina pada 2002-04, dan sindrom pernafasan Timur Tengah (Mers), yang dimulai di Arab Saudi pada 2012.

Satu perusahaan, Novavax yang berbasis di Maryland, kini telah menggunakan kembali vaksin-vaksin itu untuk Sars-CoV-2, dan mengatakan mereka memiliki beberapa kandidat yang siap memasuki uji coba manusia pada musim semi ini.

Semua vaksin bekerja sesuai dengan prinsip dasar yang sama. Mereka menyajikan sebagian atau semua patogen ke sistem kekebalan manusia, biasanya dalam bentuk injeksi dan dengan dosis rendah, untuk mendorong sistem untuk menghasilkan antibodi terhadap patogen.

Antibodi adalah sejenis ingatan kekebalan yang, setelah dimunculkan sekali, dapat dengan cepat dimobilisasi lagi jika orang tersebut terpapar virus dalam bentuk alami.

Secara tradisional, imunisasi telah dicapai dengan menggunakan bentuk virus yang hidup, dilemahkan, atau sebagian atau seluruh virus setelah tidak diaktifkan oleh panas atau bahan kimia.

Metode-metode ini memiliki kelemahan. Bentuk hidup dapat terus berevolusi dalam inang, misalnya, berpotensi menangkap kembali beberapa virulensi dan membuat penerima sakit, sementara dosis yang lebih tinggi atau berulang dari virus yang tidak aktif diperlukan untuk mencapai tingkat perlindungan yang diperlukan.

Beberapa proyek vaksin Covid-19 menggunakan pendekatan yang telah dicoba dan diuji ini, tetapi yang lain menggunakan teknologi yang lebih baru.

Satu lagi strategi baru - yang digunakan Novavax, misalnya - membangun vaksin "rekombinan". Ini melibatkan mengekstraksi kode genetik untuk lonjakan protein pada permukaan Sars-CoV-2, yang merupakan bagian dari virus yang paling mungkin memicu reaksi kekebalan pada manusia, dan menempelkannya ke dalam genom bakteri atau ragi - memaksa mikroorganisme ini menghasilkan protein dalam jumlah besar.

Pendekatan lain, bahkan yang lebih baru, memotong protein dan membangun vaksin dari instruksi genetik itu sendiri. Ini adalah kasus untuk Moderna dan perusahaan Boston lainnya, CureVac, keduanya membangun vaksin Covid-19 dari RNA messenger.

Sementara itu, ada masalah potensial lainnya. Segera setelah vaksin disetujui, dibutuhkan dalam jumlah besar - dan banyak organisasi dalam lomba vaksin Covid-19 tidak memiliki kapasitas produksi yang diperlukan.

