Kian Populer, Tips Gunakan Aplikasi Zoom untuk Konferensi Video dari Rumah

BANGKAPOS.COM - Para pekerja harus berdiam diri di rumah selama pandemi corona dan mereka menggantungkan percakapan telekonferensi pada aplikasi seperti Zoom yang kini kian populer.

Zoom mudah digunakan lewat ponsel, laptop dan tablet. Penggunaan Zoom pun cukup mudah karena mirip dengan Facetime dan Skype. Namun Zoom mengembangkan diri untuk kebutuhan bisnis hingga kian canggih.

Zoom merupakan aplikasi cuma-cuma. Hanya saja dibatasi hingga 40 menit dan 100 orang per sesi telekonferensi. Jika lebih dari itu maka dikenakan biaya mulai dari 15 dolar AS per bulan

Jika ingin menggunakan Zoom untuk berbagai kebutuhan, berikut tips seperti dilansir Indian Express.

1. Cek audio

Zoom menyediakan uji coba audio sebelum telekonferensi resmi dimulai pada bagian pengaturan atau setting. Gunakanlah kesempatan itu untuk benar-benar memaksimalkan audio Anda.

2. Matikan mikrofon

Zoom mengizinkan mematikan mikrofon jika tidak bicara. Dengan begini suara Anda tak terdengar jika tak berkaitan pembicaraan pada telekonferensi. Pencet lagi tombol mikrofon jika ingin bicara.

3. Rekam rapat telekonferensi

Zoom menyediakan fitur merekam kegiatan telekonferensi. Versi gratis dari aplikasi itu bisa menyimpan rekaman ke perangkat anda. Jika ingin disimpan di cloud, ada biaya yang mesti dibayar.

4. Sembunyikan wajah

Jika tak ingin wajah terlihat, Zoom bisa melakukannya. Khususnya bagi Anda yang sedang tidak mood dilihat orang lain. Anda bisa menggunakan tangkapan layar sebagai foto profil.

5. Ubah latar belakang

Zoom mempunyai fitur latar belakang virtual. Sehingga Anda bisa mengganti latar sesuai keinginan jika latar di tempat Anda saat itu kurang menarik.

SUMBER: INFOKOMPUTER