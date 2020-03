Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Iwan Fals - Apakah Aku Benar-benar Memiliki Kamu - Main dari Am

BANGKAPOS.COM -

Berikut ini Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Iwan Fals - Apakah Aku Benar-benar Memiliki Kamu, Kunci Mudah dari Am

Am G F E

Tlah ku berikan semua yang ada didalam jiwa

Am G F E

Tak tersisa walau sekecil debu

Am G F E

Ku ikhlaskan goresan rasa namun kata yang indah

Am G F E

Selalu berlabuh di tempat yang salah

Am G F E

Hari sepi menikam dalam

Am G F E

Tak adakah secercah harapan

[Intro] Am G F Em

Am G F E

Biduk cinta yang hampir karam coba aku tahan

Am G F E

Sempat goyah sempat aku bosan

Am G F E

Hasrat hati yang kini terganggu oleh rasa ragu

Am G F E

Kemanakah rindu yang kemarin

Am G F E

Ungkapkanlah isi hatimu

Am G F E

Jangan pernah berpaling dariku

Am G F E

Tunjukkanlah rasa cintamu

Am G F E

Jangan sampai aku bertanya

Am G F E

Apakah aku benar-benar memiliki

[Interlude] Dm C Bm A# (2x) E

Am G F E

Hari sepi menikam dalam

Am G F E

Tak adakah secercah harapan



Am G F E

Ungkapkanlah isi hatimu

Am G F E

Jangan pernah berpaling dariku

Am G F E

Tunjukkanlah rasa cintamu

Am G F E

Jangan sampai aku bertanya

Am G F E

Apakah aku benar-benar memiliki

Am G F E

Ungkapkanlah isi hatimu

Am G F E

Jangan pernah berpaling dariku

Am G F E

Tunjukkanlah rasa cintamu

Am G F E

Jangan sampai aku bertanya

Am G F E

Apakah aku benar-benar memiliki

Am G F E Am

Apakah aku benar-benar memiliki kamu



(*)