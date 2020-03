Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Iwan Fals - Azan Masih Ditelinga - Main dari Kunci A

BANGKAPOS.COM - Berikut ini Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Iwan Fals - Azan Masih Ditelinga, Kunci Mudah dari A

Capo di fret 2

[Intro] A C F A C G D

A C F D

A G D

Ketika fajar menjelang

C G D

Terlihat dia melangkah enggan

A G D

Seirama dengan dendang subuh

C G D

Yang singgah dihati keruh

A G D

Sempit jalan berdesak bangunan

C G D

Memandang sinis, mendakwa bengis

A G F D

Perempuan satu dan hitamnya waktu

F G F D

Dihapusnya gincu dengan ujung baju

F G F D

Dibuangnya dengus birahi sjuta tamu

A G D

Hari pagi menyambut kau kembali

C G D

Mengusap nadi, mengelus hati

A G F D

Sesal dihatimu kian menggangu

[Interlude] F G F G D F G F A

Bb C Bb C D

[Chorus]

D G D

Kau reguk habis semua doa - doa

A D A D

Dari surau depan rumah yang kau sewa

D G D

Tak terasa surya duduk dikepala

A D A D

Azan subuh masih di telinga

F Bb F

Terdengar renyah tawa gadis sekolah

C F C F

Menyibak tabir cerita lama

F Bb F

Didepan retaknya cermin yang tlah usang

C F C F D

Menari dia sperti dahulu

A G D

Terdengar pelan ketuk pintu

C G D

Tegur anakmu buyarkan lamunan

A G F D

Perempuan satu kian terbelenggu

F G F D

Dihapusnya gincu dengan ujung baju

F G F D

Dibuangnya dengus birahi sjuta tamu

[Coda] A G A G D

(*)