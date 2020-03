Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Iwan Fals - Bangunlah Putra Putri Pertiwi - Main dari Kunci G

BANGKAPOS.COM - Berikut ini Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Iwan Fals - Bangunlah Putra Putri Pertiwi, Kunci Mudah dari G

G C G

Sinar matamu tajam namun ragu

G D

Kokoh sayapmu semua tahu

G C G

Tegap tubuhmu takkan tergoyahkan

G D

Kuat jarimu kala mencengkeram

Am

Bermacam suku yang berbeda

D G

Bersatu dalam cengkerammu

G C G

Angin genit mengelus merah putihku

G D

Yang berkibar sedikit malu-malu

G C G

Merah membara tertanam wibawa

G D

Putihmu suci penuh kharisma

Am

Pulau pulau yang berpencar

C D G

Bersatu dalam kibarmu

[Chorus]

C D G C G

Terbanglah garudaku..

Em D C G

Singkirkan kutu-kutu di sayapmu

[Intro] C G D C G

C D G C G

Berkibarlah benderaku..

Em D C G

Singkirkan benalu di tiangmu

C G C G

Jangan ragu dan jangan malu

Em D

Tunjukkan pada dunia

C D G

Bahwa sebenarnya kita mampu

[Intro] G C G D C G

C G C

G C G

Mentari pagi sudah membumbung tinggi

G D

Bangunlah putra putri ibu pertiwi

G D G

Mari mandi dan gosok gigi

Am

Setelah itu kita berjanji

C D Em

Tadi pagi esok hari atau lusa nanti

C D G

Garuda bukan burung perkutut

C D G

Sang saka bukan sandang pembalut

Em

Dan coba kau dengarkan

D C D C G

Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut

Em D G

Yang hanya berisikan harapan

Em D G

Yang hanya berisikan khayalan

[Ending] G C D G

C D G

C D G



(*)