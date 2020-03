Biografi Joe Diffie, Penyanyi Musik Country asal Amerika yang Meninggal Karena Covid-19

BANGKAPOS.COM – Joe Logan Diffie atau Joe Diffie merupakan seorang penyanyi musik country asal Amerika.

Kariernya di industri musik melejit setelah ia menandatangani kontrak dengan Epic Records di tahun 1990-an.

Ia memulai debutnya dengan merilis beberapa lagu, yakni “Home”, “If the Devil Danced (In Empty Pockets)”, “Third Rock from the Sun”, “Pickup Man”, dan “Bigger Than the Beatles”.

Sejak tahun 1990 hingga 2004, singel-singel Joe Diffie tersebut berhasil menduduki peringkat di tangga lagu Billboard Hot Country Songs, beberapa di antaranya pun berhasil menempati peringkat nomor satu.

Kariernya yang terus menanjak di industri musik membuatnya meraih beberapa penghargaan.

Hingga saat ini, Diffie telah merilis tujuh album studio, album Natal, dan beberapa hit sukses di bawah naungan Epic Records.

Beberapa albumnya yaitu Honky Tonk Attitude (1993), Third Rock from The Sun (1994), Reguler Joe (1992), dan Homecoming: The Bluegrass Album.

Tidak hanya bernyanyi, ia juga terlibat dalam penulisan singel beberapa penyanyi seperti Holly Dunn, Tim McGraw, dan Jo Dee Messina.

Namun, kabar duka dari Joe Diffie. Ia menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 61 tahun pada Minggu (29/3/2020) karena penyakit komplikasi yang berkaitan dengan Covid-19.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com