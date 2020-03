Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Brisia Jodie - Menunggu Jadi Pacarmu - Kunci Mudah dari C

BANGKAPOS.COM -

Berikut chord gitar dan lirik lagu Menunggu Jadi Pacarmu yang dipopulerkan oleh Brisia Jodie

Intro : C Fm C Fm

Am G F G



C Fm

tiap waktu

C Fm

ingat kamu

Am D/F# Fm G

jantungku berdebar hebat

C Fm

tak sengaja

C Fm

melihatmu

Am D/F# G

ku ingin menyapa kamu

Gm C F Em Dm E

tapi malu rasanya di riku hoo

Reff :

A F#m

ku akan tetap menunggu

Bm E

sampai kau cintaiku

C#m F#m

meskipun banyak wanita

Bm E

yang kagumi dirimu

D C#m

ku menunggu

Bm E A G

tuk jadi pacarmu

C Fm

tak sengaja

C Fm

melihatmu

Am D/F# G

ku ingin menyapa kamu

Gm C F Em Dm E

tapi malu rasanya di riku hoo

Reff :

A F#m

ku akan tetap menunggu

Bm E

sampai kau cintaiku

C#m F#m

meskipun banyak wanita

Bm E

yang kagumi dirimu

D C#m

ku menunggu

Bm E A

tuk jadi pacarmu

F G Em

I why for you my love

Am Dm

to be with you my love

Em F G

sampai kau cinta haa

Reff End:

C Am

ku akan tetap menunggu

Dm G

sampai kau cintaiku

Em Am

meskipun banyak wanita

Dm G

yang kagumi dirimu

F Em

ku menunggu

Dm G C

tuk jadi pacarmu

C Am

ku akan tetap menunggu

Dm G

sampai kau cintaiku

Em Am

meskipun banyak wanita

Dm G

yang kagumi dirimu

F Em

ku menunggu

Dm G C

tuk jadi pacarmu

F Em

ku menunggu

Dm G C

tuk jadi pacarmu

Outro : C Fm C Fm

C

