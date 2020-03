Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Cakra Khan - Setelah Kau Tiada - Main dari Kunci A#

BANGKAPOS.COM -

Berikut chord gitar dan lirik lagu Setelah Kau Tiada yang dipopulerkan oleh Cakra Khan.

[intro] A# D# 2x F

A# D Gm

Tak sempat ku mengerti

F D# Dm Gm

Kau tunjukkan arah saat ku tersesat

D# F Dm Gm

Beri cahaya saat ku sendiri dalam gelap

Cm F

Namun waktu tak pernah rela menunggu

Cm F

Hingga akhirnya kau pun pergi

[chorus]

A# Cm D Gm

Terlambat ku sadari kau teramat berarti

A#7 D#

Terlambat tuk kembali dan tuk menanti

Dm Gm Cm F D# F

Kesempatan kedua yang tak kan mungkin pernah ada

A# D Gm

Baru ku teringat

F D# Dm Gm

kau hembuskan angin saat ku bernafas

D# A Dm Gm

siramkan air saat aku dalam kekeringan

Cm F

Namun tak pernah ku hiraukan semuanya

Cm F

Hingga kini kau tiada

[chorus]

A# Cm D Gm

Terlambat ku sadari kau teramat berarti

A#7 D#

Terlambat tuk kembali dan tuk menanti

Dm Gm Cm F A#

Kesempatan kedua yang tak kan mungkin pernah ada

Am D Gm F C

biarkan aku hidup dalam penyesalan ini

Cm F G

sampai nanti kau akan kembali hiyeee

[chorus:overtone]

C Dm E Am

Terlambat ku sadari kau teramat berarti

C7 F

Terlambat tuk kembali dan tuk menanti

Em Am Dm G C

Kesempatan kedua yang tak kan mungkin pernah ada

C Dm E Am

Terlambat ku sadari kau teramat berarti

C7 F

Terlambat tuk kembali dan tuk menanti

Em Am Dm G

Kesempatan kedua yang tak kan mungkin pernah ada

[outro] F Em

Dm G C

yang tak kan mungkin pernah ada

Tonton juga video klipnya di bawah ini

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com