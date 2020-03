Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Iwan Fals - Ini Bukan Mimpi - Main dari Kunci C

BANGKAPOS.COM --

Berikut chord Ini Bukan Mimpi dari Iwan Fals

Intro : C Am Bm Em



C G

simaklah lagu ku ini

Dm G

tentang sebuah bencana

C G

tragedi umat manusia

Dm G

terjadi lagi, terjadi lagi



F Em

alampun telah bersaksi

F Em

atas tingkah laku kita

F Em Am

Tuhanpun telah menyapa

Dm E Am Dm E Am A

memperingati.. memperingati



Chorus :

D

ini bukan sandiwara,

Bm E

ini bukan dalam mimpi

A D

ini bukan sandiwara

Bm E

ini bukan dalam mimpi

A D F

ini kenyataan..

E F# Bm E A

mari renungi..



D

ini bukan sandiwara

Bm E

ini bukan dalam mimpi

A D F

ini kenyataan yang ada..

E A

mari renungi



Int. : D Bm F#m D Bm F#m E G A



D A Em A

demi keselamatan kita..bersama

D A

mari kita berdoa

Em A

..pada yang kuasa

G F#m G F#m

berjanji kembali ke jalan ilahi

G F#m Bm Em F# Bm

berjanji kembali ke jalan ilahi

C#m F# Bm B

...ke jalan ilahi



Chorus :

B

Ini bukan sandiwara

C#m

ini bukan dalam mimpi

B D#m Em

Ini kenyataan..

B C Em C

mari renungi..



F

Ini bukan sandiwara

Dm G

ini bukan dalam mimpi

F

Ini bukan sandiwara

Dm G

ini bukan dalam mimpi

C F G# C

Ini kenyataan yang ada..

G C

mari renungi..



Outro : C Am Bm Em

C Am Bm Em



